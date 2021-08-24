غدا.. اجتماع عربى لتعديل اتفاقية الإعفاء من الضرائب على نشاطات الناقل الجوى

جدة - نرمين السيد - يعقد الاجتماع الحادى عشر للجنة ممثلى السلطات المالية وسلطات الطيران المدنى فى الدول العربية وذلك حضورياً فى مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، غدا الأربعاء، وبعد غد الخميس، الساعة العاشرة صباحاً، لبحث ومناقشة التعديلات المحدثة والإضافية على اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم (الضرائب) الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوى العربى (المعدلة).





تناقش اللجنة الملاحظات والمقترحات التى ترد من الدول العربية حول المسودة السابعة لتلك الاتفاقية والتى توصل إليها المجتمعون.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية والتى كانت تسمى سابقاً اتفاقية تونس، سبق أن وافق عليها المجلس الاقتصادى والاجتماعى بموجب قراره رقم 791 منذ عام 1997 وقد بلغ عدد الدول المصدقة والمنضمة إليها فى ذلك الوقت عدد (15) دولة عربية.

ومؤخراً تم إدخال تعديلات على الاتفاقية والتى وافق عليها مجلس الجامعة على المستوى الوزارى بموجب قراره رقم 8322 فى دورته (150) بتاريخ 11/9/2018.

تهدف الاتفاقية إلى إعفاء شركات الطيران العربية من الرسوم والضرائب على نشاطاتها ومعداتها، وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل وهو المبدأ الذى تؤكد عليها معاهدة شيكاغو لعام 1944.

تتمثل أحكام اتفاقية تونس فى شقين، الأول يتعلق بأمور التشغيل الفنى وهى مطبقة بالفعل والجهة المعنية بمتابعة تنفيذ هذا الشق هو مجلس وزراء النقل العرب، أما الشق الثانى فيتعلق بالنواحى المالية والضرائبية والجمركية وهو من اختصاص الجهات المالية المعنية، وهذا الشق هو محل النقاش حالياً، حيث لازالت تقوم بعض الدول العربية بفرض رسوم وضرائب فى هذا الخصوص، الأمر الذى لا يحقق التوازن المطلوب، والجهة المعنية بمتابعة تنفيذ هذا الشق هو المجلس الاقتصادى والاجتماعى.