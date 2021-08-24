الاتحاد الأوروبى يرفع مساعدات أفغانستان إلى 200 مليون يورو

جدة - نرمين السيد - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، عزم الاتحاد الأوروبى على زيادة الدعم الإنسانى للأفغان فى بلادهم وفى الدول المجاورة، بما يصل إلى أكثر من 200 مليون يورو، ارتفاعًا من 50 مليون يورو حاليًا.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت فون دير لاين، عبر تويتر: "ستكون هذه المعونة الإنسانية بالإضافة إلى مساهمات الدول الأعضاء لمساعدة شعب أفغانستان"، مضيفة أنها ستعلن الدعم الإضافى فى قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى اليوم. فيما نوه مسؤول فى الاتحاد الأوروبى إلى أن تلك المساعدات ستكون مشروطة باحترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة، لافتًا إلى أن هذا سيحدد المبالغ التى ستتدفق على أفغانستان بشكل مباشر أو إلى البلدان المجاورة.

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