سمية عسلة تكشف لـ«دوت الخليج» أسباب العودة القوية لحركة طالبان

جدة - نرمين السيد - علقت الدكتورة سمية عسلة، المتخصصة فى الشأن الإيرانى والخليجى، على الوضع الحالى فى أفغانستان، كاشفة عن كيفية استعادة حركة طالبان قوتها سريعا بانسحاب الجيش الأمريكى.





قالت عسلة فى تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج" إن "مليارات الدولارات من الأسلحة الأمريكية أصبحت فى أيدى طالبان الآن، لأنه بعد هزيمة القوات الأفغانية، وقعت كمية كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية التى قدمتها أمريكا فى أيدى طالبان، وأكد ذلك اعتراف كبار المسؤولين بالحكومة الأمريكية بأن طالبان حصلت على كميات كبيرة من الأسلحة الأمريكية".

وأضافت، أن حركة طالبان نشرت مؤخرا العديد من مقاطع الفيديو أظهرت خلالها الأسلحة والمعدات التى تم الاستيلاء عليها، شمل ذلك المركبات العسكرية وصناديق من الأسلحة النارية الجديدة والمروحيات والطائرات المسيرة.

كما أظهرت بعض الصور جنود طالبان يحملون بنادق "إم-4" القصيرة الأمريكية وبنادق "إم-16" الأمريكية، بدلا من بندقية كلاشينكوف "إيه كيه-47" الروسية التى كانت تستخدم كثيرا فى السابق.

فخلال الحرب فى أفغانستان، أنفقت أمريكا حوالى 83 مليار دولار لتدريب وتجهيز قوات الأمن الأفغانية. وفقا لتقرير صادر عن مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية والمفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، من عام 2003 إلى عام 2016، زودت الولايات المتحدة أفغانستان بحوالى 67.000 مركبة وحوالى 600.000 سلاح وأكثر من 160.000 قطعة من معدات الاتصالات.

من عام 2017 إلى عام 2019، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 7000 رشاش وأكثر من 4700 عربة عسكرية من طراز "هامفي" وأكثر من 2500 قنبلة وأكثر من 1300 بندقية قاذفة وأكثر من 20.000 قنبلة يدوية وغيرها من الأسلحة والمعدات.

وحتى نهاية يونيو من هذا العام، لدى الحكومة الأفغانية 211 طائرة قدمتها الولايات المتحدة. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية فى يوليو الماضى، إنها ستزود أفغانستان بـ35 طائرة هليكوبتر من طراز "بلاك هوك" و3 مروحيات.

وتابعت بأن السبب الرئيسى وراء استعادة طالبان قوتها سريعا على الأرض، يرجع إلى الفترة التى أعطاها لهم الأمريكان والتى بدأت من العام الماضى، عندما أشارت الولايات المتحده بالانسحاب من أفغانستان، فكانت فترة كافيه لهم للاستعداد وتنظيم صفوفهم للهجوم كالجراد على أفغانستان.

وأكدت عسلة، بأن هناك قوة دولية من أهل الشر تساهم بشكل كبير فى تنظيم صفوف طالبان ودعمهم بكل السبل. وهذا ما يفسر عملية التنظيم والترتيب وتعيين مسؤولين ومديرين من طالبان لإدارة الشؤون الداخلية والخارجية بهذه السرعة، وعدم المرور بحالة التخبط التى كانت متوقعه لجماعه أتت من المنفى لتتزعم كراسى بين يوم وليلة.