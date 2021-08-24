وحسبما ذكرت شبكة "سى إن إن"، فقد راسلت حركة طالبان شقيق المترجم الأفغانى الذى لم تفصح الشبكة عن هويته، وجاء فى الرسالة الأولى المكتوبة بلغة البشتون: "أنت متهم بمساعدة الأمريكيين، أنت متهم أيضًا بتوفير الأمن لأخيك الذى كان مترجمًا"، وأمرته بالمثول أمام محكمة.
وفي الخطابين الثانى والثالث، أبلغته طالبان أنه بسبب رفضه التحذيرات السابقة بوقف التعاون مع غير المسلمين وتجاهله أمر استدعائه، فقد قضت المحكمة غيابيًا ضده بالإعدام.
وجاء فيها تلك الرسالة أن "قرارات المحكمة نهائية، ولن يكون لك الحق فى الاعتراض، اخترت هذا الطريق لنفسك وموتك قريب إن شاء الله".
وبحسب التقرير، فقد أكد الأمر عضو سابق فى الجيش الأمريكى عمل مع المترجم، وقال إن الرسائل تسلمها الرجل على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.
وقالت "سى إن إن"، إن "هذه الخطابات هى مجرد مثال واحد على كيفية تهديد طالبان بشكل مباشر للأفغان الذين عملوا مع الولايات المتحدة أو أفراد عائلاتهم، رغم أنها تتناقض مع محاولة المتحدث باسمها، ذبيح الله مجاهد، تقديم صورة أكثر اعتدالاً للعالم".
وكان مجاهد قال فى مؤتمر صحفى بعد دخول طالبان إلى كابول: "لن يتأذى أحد فى أفغانستان، فهناك فرق كبير بيننا الآن، وقبل 20 عامًا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طالبان لـ شقيق مترجم عمل مع الأمريكيين: «جهز نفسك للإعدام» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.