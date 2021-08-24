طالبان لـ شقيق مترجم عمل مع الأمريكيين: «جهز نفسك للإعدام»

جدة - نرمين السيد - كشفت تقارير أمريكية، اليوم الثلاثاء، عن رسالة وجهتها حركة طالبان لشقيق مترجم فورى أفغانى عمل مع الأمريكيين، لإبلاغه بمحاكمته بعد ما قدمه من مساعدات للولايات المتحدة،





وحسبما ذكرت شبكة "سى إن إن"، فقد راسلت حركة طالبان شقيق المترجم الأفغانى الذى لم تفصح الشبكة عن هويته، وجاء فى الرسالة الأولى المكتوبة بلغة البشتون: "أنت متهم بمساعدة الأمريكيين، أنت متهم أيضًا بتوفير الأمن لأخيك الذى كان مترجمًا"، وأمرته بالمثول أمام محكمة.

وفي الخطابين الثانى والثالث، أبلغته طالبان أنه بسبب رفضه التحذيرات السابقة بوقف التعاون مع غير المسلمين وتجاهله أمر استدعائه، فقد قضت المحكمة غيابيًا ضده بالإعدام.

وجاء فيها تلك الرسالة أن "قرارات المحكمة نهائية، ولن يكون لك الحق فى الاعتراض، اخترت هذا الطريق لنفسك وموتك قريب إن شاء الله".

وبحسب التقرير، فقد أكد الأمر عضو سابق فى الجيش الأمريكى عمل مع المترجم، وقال إن الرسائل تسلمها الرجل على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

وقالت "سى إن إن"، إن "هذه الخطابات هى مجرد مثال واحد على كيفية تهديد طالبان بشكل مباشر للأفغان الذين عملوا مع الولايات المتحدة أو أفراد عائلاتهم، رغم أنها تتناقض مع محاولة المتحدث باسمها، ذبيح الله مجاهد، تقديم صورة أكثر اعتدالاً للعالم".

وكان مجاهد قال فى مؤتمر صحفى بعد دخول طالبان إلى كابول: "لن يتأذى أحد فى أفغانستان، فهناك فرق كبير بيننا الآن، وقبل 20 عامًا".