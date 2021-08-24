المفوضية الأوروبية تعلن زيادة كبيرة بالدعم الإنساني للأفغان

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي سيزيد الدعم الإنساني للأفغان داخل بلادهم وفي الدول المجاورة إلى أكثر من 200 مليون يورو.
ويأتي إعلان المفوضية عن هذه الزيادة فيما يصل الدعم الإنساني الأوروبي للأفغان حاليا إلى 50 مليون دولار.
وقالت فون دير لاين على تويتر "ستكون هذه المعونة الإنسانية، بالإضافة إلى مساهمات الدول الأعضاء لمساعدة شعب أفغانستان".
وأوضحت المسؤولة الأوروبية أنها ستعلن عن الدعم الإضافي في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، يوم الثلاثاء.
وذكر مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن المساعدات ستكون مشروطة باحترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة، حسبما نقلت "رويترز".
وقال المسؤول إن هذا سيحدد المبالغ التي ستتدفق على أفغانستان بشكل مباشر أو إلى البلدان المجاورة.
وسيطرت حركة طالبان، مؤخرا، على العاصمة الأفغانية كابل، وسط مخاوف من تردي الوضع الإنساني في البلاد التي عاشت سنوات طويلة من الحروب.
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