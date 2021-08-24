أكثر من 54 ألف متقدِّم بطلبات قبول موحد

دوت الخليج :- أكد مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي مهند الخطيب تقدّم أكثر من 54 ألفا بطلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية.
وتوقع : أن يتجاوز عدد المتقدمين بطلبات القبول الموحد حاجز الـ60 ألف مع نهاية فترة التقدم السبت المقبل.
وأكد أن عملية تقديم الطلبات تسير بسهولة ويسر، مبينا أن الوحدة لم تسجل أي معيقات فنية على الموقع ، وفق هلا اخبار .
ويشار إلى أن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية بدأت اعتباراً من صباح يوم الخميس الماضي الموافق 19 / 8 / 2021 وسيستمر حتى الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم السبت الموافق 28 / 8 / 2021، من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة (www.admhec.gov.jo).
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