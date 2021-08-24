رابط التسجيل في منحة 300 دينار 2021 تونس كيفاش الحصول على المنحة عبر منصة أمان

التسجيل في منحة 300 دينار ، يبحث الكثير من المواطنين في تونس الآن عن كيفية التسجيل في منحة الـ300 دينار المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية لكافة المواطنين وذلك من خلال منصة أمان التونسية، ومن خلال حرصنا الدائم على تلبية كافة الإجابات على التساؤلات المتداولة سنقوم برصد كيفية التسجيل في منحة 300 دينار على هاتفكم الجوال ، والتعريف بـ كود منحة 300 دينار 2021 بالإضافة إلى الرابط المخصص للدخول وإتمام عملية التسجيل. وإجابة معالي وزير الشؤون الاجتماعية حول كيفاش الحصول على منحة 300 دينار.

التسجيل في منحة 300 دينار

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس عن بدء استقبال طلبات التسجيل في منحة 300 دينار ، ويأتي هذا ضمن الدور الكبير الذي تقوم به لتقديم الخدمات لكافة المواطنين في تونس تزامناً مع قرار منح المواطنين في الدولة منحة مالية تقدر بـ300 دينار للفئات ذات الدخل الضعيف، بعدما أجرت دراسة على الحالة الخاصة بهم وتم الإقرار بأحقية إعطائهم المنحة.

ودعت وزارة الشؤون الاجتماعية كافة المواطنين ضرورة الدخول عبر المنصة الإلكترونية التي سيتم تفعيلها اليوم الثلاثاء خلال الوقت المقبل، وإتمام عملية التسجيل للحصول على منحة 300 د تونسي ، وسوف نتعرف معكم الآن على كيفية التسجيل في منحة 300 دينار عبر منصة أمان التونسية، كما سنرفق الرابط الخاص بها أدناه.

كيفية التسجيل في منحة 300 دينار على هاتفكم الجوال

نشرت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية أمس الإثنين 23 آوت 2021 عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك استكمال إجراءات التصديق على الاتفاقية المعلنة من أجل توزيع المساعدات الاجتماعية التي سيتم منحها لجميع العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل في الدولة وبالتحديد العائلات التي تضرّرت من جائحة كورونا المستجد.

كيفية التسجيل في منحة 30 دينار:

الدخول عبر ( رابط منصة أمان ) وإتمام عملية التسجيل حسب الخطوات الموضحة. كما يُمكنكم التسجيل في منحة 300 دينار من خلال رقم هاتف 1021 برقم البطاقة التعريفية الوطنية. يبدأ صرف هذه المنحة في تاريخ 1 سبتمبر 2021.

وجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية قد أعلنت استقبالها لكافة الاستفسارات من المواطنين من خلال إرسال رسائل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على مدار الـ24 ساعة، علماً أن الوزارة قد أوضحت أن صرف منحة 300 دينار سيكون من خلال البنوك ومكاتب البريد.