رابط epedu.gov.iq نتائج الثالث المتوسط 2021 بجميع المحافظات العراقية وموعد الإعلان

رابط epedu.gov.iq نتائج الثالث المتوسط والتي يترقب جميع الطلاب في كاف المحافظات العراقية من طلبة الثالث المتوسط التعرف على الموعد الأخير والمقرر لنشر نتائج الطلاب فيها للدول الأول 2021 وقد قامت وزارة التربية والتعليم عبر الصفحة الرسمية لها على فيس بوك بالإعلان عن مستجدات موعد النتائج، كما قام السيد وزير التعليم بالتصريح عن الموعد في وسائل الإعلام الرسمية.

نتائج الطلاب في الجمهورية العراقية

حيث انتهى طلاب الصف الثالث المتوسط من النتائج في كافة المحافظات في بداية يوليو الماضي وترقبوا طوال هذا الشهر الإعلان عن النتائج، نتائج الدورة الأولى، في محافظات: (محافظة الرصافة الأولى – محافظة الرصافة الثانية – محافظة الرصافة الثالثة – محافظة الكرخ الأولى محافظة الكرخ الثانية – محافظة الكرخ الثالثة – محافظة البصرة – محافظة نينوى – محافظة الانبار- محافظة المثنى – محافظة النجف – محافظة كربلاء – محافظة واسط – محافظة بابل – محافظة ديالي- محافظة القادسية- محافظة ذي قار- محافظة صلاح الدين- محافظة كركوك- محافظة ميسان- محافظة السليمانية – محافظة أربيل.

موعد الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط

حسب تصريحات المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم على أحد القنوات الفضائية الرسمية أعلن أن نهاية هذا الأسبوع هو الموعد المقرر لإعلان نتائج الطلاب في الثالث المتوسط، وذلك في سؤال لسيادته عن سير الأعمال الامتحانية لطلبة الصف السادس الإعدادي أيضا، وأعلن السيد الوزير أن النتائج تكون على الرابط الرسمي لنتائج الوزارة، ولا حاجة للدخول على مواقع غير رسمية مثل موقع النجاح أو نتائجنا.

تاريخ انطلاق امتحانات الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2021: يوم الأحد الموافق الـ1 من شهر آب (1/8/2021) تاريخ نهاية الامتحانات : يوم الاثنين 9 من آب (9/8/2021) المواد الممتحنة فيها : اللغة العربية ، اللغة الانجليزية ، الرياضيات ، الكيمياء شوكت نتائج الثالث المتوسط 2021 : سيكون موعد اعلان نتيجة الدور الأول في الفترة بين 20 الى 25 من شهر آب

يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقي. يقوم الطالب بكتابة الرقم الموجود في الخانة في المكان المخصص له للتأكد من التعامل البشري للموقع. يختار ايقونة submit بعدها ليتمكن من الدخول على الموقع. يتم استخراج النتائج في حال أصبحت متاحة وتم الانتهاء من رفعها على الموقع.

رابط epedu.gov.iq نتائج الثالث المتوسط 2021