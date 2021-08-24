مفوضية الأمم المتحدة: معاملة ”طالبان” للنساء والفتيات ستكون خطا أحمر أساسيا

أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت تقارير جديرة بالثقة عن انتهاكات خطيرة على يد حركة "طالبان" في أفغانستان.
وأشارت ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى أنها "تلقت تقارير جديرة بالثقة عن انتهاكات خطيرة على يد طالبان في أفغانستان، تشمل إعدام مدنيين خارج نطاق القضاء، وقيودا على النساء، وعلى الاحتجاجات على حكم الحركة"، مشددة أن " معاملة طالبان للنساء والفتيات ستكون خطا أحمر أساسيا".
ودعت ميشيل باشيليت، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يعقد جلسة طارئة بناء على طلب باكستان ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى "وضع آلية لمراقبة تصرفات طالبان عن كثب".
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