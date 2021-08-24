نداء أممى لجمع 15 مليون دولار لإغاثة هايتى

جدة - نرمين السيد - أطلقت المنظمة الدولية للهجرة نداء عاجلا، اليوم الثلاثاء، تدعو لجمع 15 مليون دولار لإغاثة 137 ألف أسرة فى هايتى تعرضوا للخطر الشديد بعد الزلزال المدمر الذى ضرب جنوب البلاد فى أغسطس الجارى.





وتهدف المنظمة الأممية إلى مساعدة سلطات هايتى على توفير السكن والمأوى المؤقت ودعم الصحة العقلية والوقاية من فيروس كورونا لهذه الأسر المنكوبة. ووفقاً للأرقام الرسمية، خلف الزلزال 2.207 قتيلاً وأكثر من 12 ألف جريح، كما تسبب فى انهيار 53 ألف مبنى، وتضرر77 ألف مبنى آخر بشدة. وحسبما نقل موقع أخبار الأمم المتحدة، قالت فيديريكا سيتشيت، نائب رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى هايتى، إنه بعد 48 ساعة من الزلزال، أقامت المنظمة قواعد فى المناطق الأكثر تضررًا فى جيريمى، ولى كاى، وميراجوان.

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