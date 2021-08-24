جدة - نرمين السيد - وقال مصدر أمنى عراقى فى تصريح، وفقا للوكالة الوطنية العراقية، إن عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم، مستهدفة كتيبة للدعم اللوجستى للتحالف الدولى أثناء مروره ضمن حدود محافظة ذى قار، مضيفا أن الانفجار لم يؤد إلى إصابات بشرية أو مادية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انفجار يستهدف دعما لوجستيا للتحالف الدولى بالعراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.