بايدن يعلن «كارثة كبرى» فى تينيسى بعد فيضانات مدمرة

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، قال بيان صادر عن البيت الأبيض، إن الإجراء يسمح بتخصيص مساعدات فيدرالية لاستكمال جهود الدعم والإنقاذ الحكومية والمحلية فى المناطق المتضررة، كما يسمح بتوفير دعم فيدرالى لسكان مقاطعة همفريز، وعاصمتها ويفرلى.
وبحسب الوكالة، تتركز أكبر الأضرار الناتجة عن الكارثة الطبيعية حول ويفرلى، وهي مدينة يزيد عدد سكانها على 4 آلاف شخص، على بعد حوالى مائة كيلومتر شرق ناشفيل، عاصمة تينيسى.
وتشير هيئة الأرصاد الوطنية فى الولايات المتحدة إلى أن المنطقة شهدت أمطارًا قياسية، يوم السبت، لم تشهدها منذ 40 عامًا. وأعلنت السلطات الأمريكية مصرع 21 شخصاً على الأقل، بينهم 20 فى ويفرلى، إضافة إلى فقدان حوالى 10 أشخاص آخرين.
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