كيفية التسجيل في منصة أمان التونسية Amen Social Tn inscription وزارة الشؤون الاجتماعية

كيفية التسجيل في منصة أمان التونسية الذي أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بانطلاق ماراثون تسجيل التونسيين في رابط المنصة ابتداء من اليوم الثلاثاء 24 أوت 2021 وتقوم الوزارة بشرح ألية الصرف وأيضا الفئات المستحقة والفئات التي يمنع عنها صرف المنحة والشمول بصرف مبلغ ال 300 دينار بطرق الصرف التي يتم تحديدها لاحقا.

إعانات وزارة الشؤون الاجتماعية

تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بالجمهورية التونسية في ظل العديد من الأوضاع الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد، وخاصة بالأعوام القليلة الماضية، والتي اثرت سلبا على نقص قيمة الدينار التونسي وتراجع في فرص العمل وقلة دخل الفرد والاسرة التونسيين وأيضا انتشار كوفيد 19، والتي اثر بشكل اكبر على حركة الحياة والعمل في جميع دول العالم، وتعرض الاقتصاد التونسي للعديد من المصروفات الإضافية لرعاية المرضى والمصابين بما اثر سلبا على الاقتصاد بشكل عام وعلى الفرد التونسي بشكل خاص، وخاصة من الفئات الفقيرة من ذوي الدخل المنخفض، أقل من 180 دينار تونسي في الشهر، وتتيح الوزارة التسجيل الإلكتروني للمستفيدين ليتمكنوا من الحصول على 300 دينار في الأول من سبتمبر 2021.

منحة 300 دينار

يستفيد من هذه المنحة من وزارة الشؤون الاجتماعية مليون أسرة تونسية من ذوي الدخل المنخفض وذلك لمساعدتها على تجاوز اثر العديد من التجاوزات الاقتصادية المصاحبة لانتشار فيروس كورونا المستحدث بالدولة، وأيضا دعم إطلاق نظام وطني شامل لشبكة الأمان الاجتماعي حسب البنك الدولي.

ألية التسجيل الإلكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية

بداية فتح باب التسجيل الإلكتروني للراغبين في الحصول على المنحة من يوم 23 أوت 2021 الجاري.

يتم التسجيل الإلكتروني على رابط الوزارة لاستقبال التسجيلات الرسمي لمنصة أمان.

كما يمكن ويتم التسجيل على رقم الهاتف *1021* رقم بطاقة تعريف وطنية على شركان أورانج أو أوين.

يستفيد من المنحة المقدمة ذوي الدخل المنخفض من المجتمع، 180دينار أو أقل.

تكون الفئات حسب توجيهات صندوق النقد الدولي ممن ليس لديهم تغطية اجتماعية أو علاجية بالدولة.

لا تقوم الوزارة بشمول المسجلين لدي الضمان الصحي الذين هم مسجلون لدى وحدة النهوض الاجتماعي.

يبدا صرف المنحة ابتداء من الأول من سبتمبر 2021.

تصل للمستفيدين رسالة بقبول التسجيل على الهواتف النقالة.

كيفية التسجيل في منصة أمان التونسية

يتم التسجيل الإلكتروني عبر منصة امان بكتابة جميع البيانات الخاصة بالمستفيدين والرقم المدني والعمر والوظيفة، ويتم أيضا كتابة رقم الهاتف النقال والذي يتم استام رسالة القبول والتسجيل عليه بعد أن ينتهي الفرد من التسجيل.