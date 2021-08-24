بريطانيا ترجح عدم تمديد مهلة الإجلاء من مطار كابول لما بعد 31...

قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن الحكومات الغربية لن تمدد، على الأرجح، مهلة الإجلاء من مطار كابل لمنح مواطنيها والأفغان مزيدا من الوقت لمغادرة أفغانستان.

وقال والاس لقناة سكاي نيوز الإخبارية إنه يشك في تمديد المهلة "ليس بسبب ما قالته طالبان فحسب، وإنما أيضا بالنظر إلى التصريحات العلنية للرئيس بايدن، أعتقد أنه (التمديد) غير مرجح".

وأضاف: "بالتأكيد الأمر يستحق مننا جميعا المحاولة، وسنحاول".

وسيواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن ضغوطا لتمديد مهلة إجلاء آلاف الراغبين في مغادرة البلاد بعد سيطرة حركة طالبان عليها، والتي تنتهي في 31 أغسطس، خلال اجتماع عبر الإنترنت لقادة دول مجموعة (G7) اليوم الثلاثاء.

من جهتها حذرت طالبان من تمديد المهلة المتفق عليها وقالت إن المهلة التي تنتهي في 31 أغسطس "خط أحمر".

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيحاول إقناع الرئيس الأمريكي بتمديد الموعد النهائي لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان خلال محادثات عاجلة لمجموعة الدول السبع، من أجل اتمام عمليات الإجلاء