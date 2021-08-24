هاريس تتهم بكين بإكراه وإرهاب جيرانها فى بحر الصين الجنوبى

جدة - نرمين السيد - وقالت هاريس فى خطاب ألقته فى سنغافورة، إن "بكين تواصل الإكراه والترهيب والمطالبة بالغالبية العظمى من بحر الصين الجنوبى"، وذلك خلال تقديم نائبة بايدن لعرض مفصل حول أهداف السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية فى آسيا.

وتطالب الصين بالسيادة على معظم مساحة البحر الغنى بالموارد، والذى تعبره تريليونات الدولارات من التجارة البحرية سنويًا، وسط مطالبات مشابهة من بروناى وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام.

وتريد إدارة الرئيس جو بايدن إعادة نسج العلاقات مع الدول الآسيوية وبناء تحالفات ضد الصين، حيث تسعى واشنطن لرص صفوف حلفائها فى مواجهة بكين.