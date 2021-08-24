عاجل.. طالبان تعين وزيرا جديدا للمالية ورئيسا للاستخبارات

جدة - نرمين السيد - وكانت حركة طالبان، أصدرت عفوا أمس الإثنين، عن الرئيس الأفغانى أشرف غنى، ونائب الرئيس عمرو صالح ومستشار الأمن القومى حمد الله محب، الذين غادروا البلاد إلى طاجيكستان بعد سيطرة طالبان على البلاد منتصف أغسطس الجارى.

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