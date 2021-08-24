البنتاجون: إجلاء 16 ألف شخص من مطار كابول خلال الـ24 ساعة الأخيرة

وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال الجنرال هانك تايلور، من هيئة أركان الجيوش الأمريكية، ان 61 رحلة عسكرية وتجارية وتشارتر تشمل عددًا من الدول غادرت من مطار حامد كرزاى الدولى خلال الـ24 ساعة الماضية حتى الساعة الثالثة من فجر الإثنين، تنقل أشخاصًا فارين من البلاد بعدما تولت طالبان السلطة.
وأضاف تايلور، أنه من بين الأشخاص الذين تم اجلاؤهم فى ذلك اليوم، نقل 11 ألفاً عبر عمليات عسكرية جوية أمريكية.
وأوضح متحدث البنتاجون جون كيربى، أن هذا العدد يشمل "بضعة آلاف" من الرعايا الأمريكيين، وكذلك آلاف الأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة، وطلبوا أو نالوا تأشيرة هجرة، الى جانب أفغان يتخوفون من أعمال انتقامية من قبل طالبان لانهم عملوا لدى منظمات غير حكومية ووسائل إعلام ووظائف أخرى يرفضها المتطرفون.
وأشار كيربى إلى أن العدد الإجمالى للأشخاص الذين نقلوا من أفغانستان أصبح 42 ألفا منذ يوليو، و37 ألفا منذ بدأت عمليات الإجلاء المكثفة جوا فى 14 أغسطس، بعد تقدم طالبان وسيطرتها على كابول، إلا أنه رفض تحديد عدد الأمريكيين الذين تم إجلاؤهم بدقة.
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