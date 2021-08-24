رئيس وكالة التوظيف: ألمانيا تحتاج 400 ألف مهاجر سنويًا لسد عجز العمالة

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحاته لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" اليومية، قال شيل إن "الأمر بالنسبة لى لا يتعلق باللجوء، بل بالهجرة المستهدفة لسد الثغرات فى سوق العمل"، موضحًا أنه "من (موظفى) الرعاية وتكييف الهواء إلى أخصائيى اللوجستيات والأكاديميين، سيكون هناك نقص فى العمال المهرة فى كل مكان" بألمانيا.

ورفض إمكانية مقاومة الهجرة كحل لقضايا العمل، قائلاً: "يمكنكم الوقوف والقول، نحن لا نريد أجانب، لكن ذلك لن ينجح. الحقيقة هى أن العمال فى ألمانيا ينفدون".

وأشار شيل إلى أنه بسبب التطورات الديموغرافية، سينخفض عدد العمال المحتملين فى سن الاحتراف التقليدى بمقدار 150 ألفًا تقريبًا هذا العام، وسيكون الأمر أكثر دراماتيكية فى السنوات القليلة المقبلة".

واعتبر رئيس وكالة التوظيف الألمانية أن نقص العمالة قضية جوهرية، يتعين على الحكومة القادمة معالجتها بعد الانتخابات الاتحادية المقررة فى ألمانيا الشهر القادم.