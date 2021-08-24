كورونا يسجل 212.5 مليون إصابة مقابل 5 مليارات جرعة لقاح حول العالم

جدة - نرمين السيد - كشفت البيانات المجمعة لجامعة جونز هوبكنز، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 212.540 مليون إصابة، فى مقابل توزيع 5 مليارات جرعة من اللقاحات المضادة للوباء تقريبا.





كما أكدت بيانات الجامعة المعنية برصد إحداثيات وباء كورونا حول العالم، تسجيل 4.441 ملايين وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجى. وبحسب البيانات، وصل عدد اللقاحات المضادة لكورونا والموزعة حول العالم إلى 4.96 مليارات جرعة.

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