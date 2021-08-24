مجلس حقوق الإنسان: على طالبان احترام القيم الدولية بشأن الحريات

جدة - نرمين السيد - وقال المجلس إنه يجب ضمان عدم انتهاك حقوق العاملين فى مجال حقوق الإنسان فى أفغانستان. جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس اليوم الثلاثاء، لمعالجة المخاوف الخطيرة بشأن حقوق الإنسان والوضع فى أفغانستان بعد تولى طالبان زمام الأمور فى 15 أغسطس.

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