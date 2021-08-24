أبوظبي المدينة الأكثر أمانا في الشرق الأوسط وإفريقيا

تصدرت العاصمة الإماراتية أبوظبي، قائمة المدن الأكثر أمانا في الشرق الأوسط وإفريقيا، وفقا لمؤشر المدن الآمنة 2021 الصادر عن وحدة "إيكونوميست أنتليجينس".

وسجلت أبوظبي معدلا "عاليا جدا" في معيار الأمن الصحي وأمن البنية التحتية. وأشار مكتب أبوظبي الإعلامي في تغريدة على حسابه في "تويتر" إلى أن "تصدر أبوظبي القائمة إقليميا، يؤكد مكانة الإمارة وجهة آمنة للعيش والعمل والاستثمار". ولفت المكتب إلى أن أبوظبي "تصدرت التصنيف على الصعيد الإقليمي في جميع المحاور الأربعة لمؤشر المدن الآمنة منذ عام 2015".

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