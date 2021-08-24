اقوي الوصفات لتبيض الأسنان من الاصفرار وإزاله الجير في المنزل بطرق طبيعية

تبيض الأسنان من الاصفرار وإزاله الجير، تعطي الأسنان منظر جمالي خاص للشكل والابتسامة ومن علامات النظافة الشخصية أيضًا ويعاني الكثير من حالة اصفرار الأسنان بسبب المشروبات أو الذين يدخنون بشراهة وهذه بعض الطرق لتبييض الأسنان. تبيض الأسنان من الاصفرار وإزاله الجير تبيض الأسنان من الاصفرار وإزاله الجير الطريقة الأولى لتبييض الأسنان باستخدام قشر الموز: فهو يحتوي على الكثير من المعادن الهامة مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم ويمكن تنظيف الأسنان بالخطوات التالية: أن تكون قشرة الموز ناضجة وليس تميل إلى السواد.

فرك الأسنان بقشرة الموز من الداخل فور تقشيرها.

فتح الفم جيدًا عند فرك الأسنان لسهولة التنظيف.

يستمر التنظيف لمدة لا تقل عن خمس دقائق لكي تستفيد الأسنان من العناصر التي توجد في القشر بشكل كافي. الطريقة الثانية لتبييض الأسنان عن طريق بيكربونات الصوديوم وهي من أهم الطرق التي تساعد على التخلص من صفار الأسنان وتعطيها لون أبيض جذاب الطريقة الثانية لتبييض الأسنان وذلك من خلال طريقة الاستخدام الآتية: غسل الفم بواسطة البيكربونات للتبييض من خلال إضافة ملعقة من بيكربونات الصوديوم في الماء وتكرر الطريقة ثلاثة مرات في اليوم.

أو عن طريق تدليك الأسنان بالبيكربونات لمدة قليلة مع غسل الفم لكي لا تؤثر البيكربونات على اللثة حيثُ يجب عدم الإفراط في استخدامها لما تسببه من أضرار. الطريقة الثالثة لتبييض الأسنان الطريقة الثالثة لتبييض الأسنان باستخدام الليمون حيثُ يساعد الليمون في التخلص من الأسنان الصفراء وعليك اتباع هذه الخطوات: عن طريق الغرغرة بعصير الليمون.

فرك الأسنان بواسطة قشر الليمون وله نتيجة رائعة في تبييض الأسنان.

يُخلط كمية من عصير الليمون مع الملح ونغلف بها الأسنان لمدة خمس دقائق ثم تغسل بالماء وتكرر هذه الطريقة مرتين في اليوم.

الذين يعانون من حساسية الأسنان يراعوا عدم الإفراط في استخدام حيثُ أم الأحماض التي توجد في الليمون تزيد من الحساسية. الطريقة الرابعة لتبييض الأسنان عن طريق الفراولة لاحتوائها على فيتامين ج الذي يساعد في تبييض الأسنان وذلك من خلال:

طحن حبات من الفراولة وجعلها مثل العجين ونغلف بها الأسنان وتترك عليها بعض الوقت ثم تُغسل بالماء الفاتر ونستمر الطريقة الرابعة لتبييض الأسنان على هذه الوصفة بضع أسابيع لملاحظة الفرق.

تبيض الأسنان من الاصفرار وإزاله الجير، تعطي الأسنان منظر جمالي خاص للشكل والابتسامة ومن علامات النظافة الشخصية أيضًا ويعاني الكثير من حالة اصفرار الأسنان بسبب المشروبات أو الذين يدخنون بشراهة وهذه بعض الطرق لتبييض الأسنان. تبيض الأسنان من الاصفرار وإزاله الجير تبيض الأسنان من الاصفرار وإزاله الجير الطريقة الأولى لتبييض الأسنان باستخدام قشر الموز: فهو يحتوي على الكثير من المعادن الهامة مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم ويمكن تنظيف الأسنان بالخطوات التالية: أن تكون قشرة الموز ناضجة وليس تميل إلى السواد.

فرك الأسنان بقشرة الموز من الداخل فور تقشيرها.

فتح الفم جيدًا عند فرك الأسنان لسهولة التنظيف.

يستمر التنظيف لمدة لا تقل عن خمس دقائق لكي تستفيد الأسنان من العناصر التي توجد في القشر بشكل كافي. الطريقة الثانية لتبييض الأسنان عن طريق بيكربونات الصوديوم وهي من أهم الطرق التي تساعد على التخلص من صفار الأسنان وتعطيها لون أبيض جذاب الطريقة الثانية لتبييض الأسنان وذلك من خلال طريقة الاستخدام الآتية: غسل الفم بواسطة البيكربونات للتبييض من خلال إضافة ملعقة من بيكربونات الصوديوم في الماء وتكرر الطريقة ثلاثة مرات في اليوم.

أو عن طريق تدليك الأسنان بالبيكربونات لمدة قليلة مع غسل الفم لكي لا تؤثر البيكربونات على اللثة حيثُ يجب عدم الإفراط في استخدامها لما تسببه من أضرار. الطريقة الثالثة لتبييض الأسنان الطريقة الثالثة لتبييض الأسنان باستخدام الليمون حيثُ يساعد الليمون في التخلص من الأسنان الصفراء وعليك اتباع هذه الخطوات: عن طريق الغرغرة بعصير الليمون.

فرك الأسنان بواسطة قشر الليمون وله نتيجة رائعة في تبييض الأسنان.

يُخلط كمية من عصير الليمون مع الملح ونغلف بها الأسنان لمدة خمس دقائق ثم تغسل بالماء وتكرر هذه الطريقة مرتين في اليوم.

الذين يعانون من حساسية الأسنان يراعوا عدم الإفراط في استخدام حيثُ أم الأحماض التي توجد في الليمون تزيد من الحساسية. الطريقة الرابعة لتبييض الأسنان عن طريق الفراولة لاحتوائها على فيتامين ج الذي يساعد في تبييض الأسنان وذلك من خلال:

طحن حبات من الفراولة وجعلها مثل العجين ونغلف بها الأسنان وتترك عليها بعض الوقت ثم تُغسل بالماء الفاتر ونستمر الطريقة الرابعة لتبييض الأسنان على هذه الوصفة بضع أسابيع لملاحظة الفرق.

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