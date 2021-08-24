بريطانيا: من غير المرجح تمديد الانسحاب من كابول إلى ما بعد 31 أغسطس

جدة - نرمين السيد - كما أكد إن بلاده تأخرت لساعات وليس لأسابيع، فى خطتها لإجلاء الأشخاص من كابول، وإن القوات على الأرض بحاجة إلى استغلال كل لحظة تضطر فيها لإخراج الناس من مطار كابول.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، ترك الباب موارباً أمام احتمال إرجاء موعد الانسحاب من أفغانستان إذا لم تنته عمليات الإجلاء بحلول ذلك الوقت.