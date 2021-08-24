أوكرانيا: الطائرة المختطفة غادرت كابول إلى إيران بدلا من كييف

جدة - نرمين السيد - أكدت السلطات الأوكرانية، فى بيان رسمى، اختطاف طائرة الإجلاء من مطار كابول يوم الأحد الماضى.



جدة - نرمين السيد - أكدت السلطات الأوكرانية، فى بيان رسمى، اختطاف طائرة الإجلاء من مطار كابول يوم الأحد الماضى. وقالت السلطات، إن الطائرة غادرت كابول وعلى متنها ركاب إلى إيران بدل توجهها إلى كييف، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

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