خصم صندوق التنمية العقاري من الراتب وطريقة حساب مبلغ الخصم ومتي يبدأ الخصم

خصم صندوق التنمية العقاري من الراتب وطريقة احتساب مبلغ الخصم، حيث انه قد صدر قرار من قبل الصندوق العقاري بالمملكة العربية السعودية أن مبلغ أربعة عشر ألف ريال سعودي مبلغ كبير ويعتبر دخل شهري مرتفع لذا بناء على هذا القرار فسنقوم اليوم بتوضيح طريقة معرفة مبلغ الخصم ، وسنقدم أيضا طريقة احتساب مبلغ الخصم لتتمكن من معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالموضوع

خصم صندوق التنمية العقاري من الراتب

حيث أن القرار الجديد الصادر من قبل الصندوق العقاري هو أن يتم عمل خصم على كل راتب يزيد عن أربعة عشر ألف ريال سعودي، وصدر هذا القرار بدلا عن الخصم بطريقة مباشرة والتقليل بنسبة 35٪ ، وكانت هذه هي الطريقة الحديثة لكل المستفيدين من القرض العقاري.

طريقة معرفة مبلغ الخصم

لكل من يبحث عن طريقة احتساب مبلغ الخصم، فقد يتم هذا عن طريق بعض العمليات الحسابية مثل قسم نسبة معينة من قيمة الأرباح المحتسبة لقيمة المبلغ المطلوب، وبعدها يتم تقسيم المبلغ المدفوع على مجموعات بالتساوي، ثم يحدث بعد ذلك تحويلها من الصندوق العقاري إلي حساب المستفيد بعد أن يتم تسديد قيمة القسط الشهري لحساب الممول وأيضا معرفة نظام الصندوق العقاري الجديد ومرحلة جديدة من التنمية

حيث قام المشرف العام لصندوق التنمية العقاري بالإعلان عن إنه تم حدوث تعديلات وتحسنات علي صفوف الدعم، وكان ذلك بحثا منه حتي يتم وصول الدعم السكني للصندوق إلي أكبر عدد من الأعداد من المستفيدين في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري، وجاء كل هذا سعيا لتحقيق خطوة تنمية المملكة 2030، حتي يتم زيادة قيمة تمليك المواطنين للمساكن، ولزيادة كفاءة برنامج التمويل المدعوم.

كما قام المشرف العام على صندوق التنمية العقاري بالتوضيح أنه سوف يتم تقليل دعم القروض العقارية لكل من يزيد دخله الشهري عن أربعة عشر ألف ريال سعودي بالتدريج حيث سيتم خصم نسبة 5٪ لكل ألف ريال زيادة عن المبلغ الشهري، وهذا القرار كان أفضل من قرار تقليل الدعم بشكل مباشر من 100٪ إلي 35٪.

لقد تم عقد اتفاق بين صندوق التنمية العقاري بالمملكة والمؤسسة العامة للتقاعد. ينص على إقرار الخصم الشهري لأقساط صندوق التنمية من الراتب التقاعدي لكل المقترضين من الصندوق.

وكان رقم هذا القرار ٧/ب/٤٨٩٤١ وبتاريخ ٢٦/٩/١٤٢٥.

أهداف إصدار هذا القرارمبلغ الخصم من الراتب التقاعديطريقة التسجيل في صندوق التنمية العقاري الاستعلام عن صندوق التنمية عبر السجل المدني

يتمكن جميع المواطنين المستفيدين من الصندوق الاستعلام عن صندوق التنمية عبر السجل المدني عن طريق القيام بالخطوات التالية:

أولا يجب القيام بالدخول على صفحة الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري.

وبعد ذلك تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

وبعد ذلك القيام باختيار الاستعلامات.

وبعدها كتابة رقم السجل المدني.

ثم يجب عليك بعد ذلك الضغط على خيار استعلام.

متي يبدأ خصم صندوق التنمية العقاري

كما قمنا بعرض مبلغ خصم صندوق التنمية العقاري من الراتب وكذلك أهداف الخصم وطريقة معرفة مبلغ الخصم. سوف نقوم الآن بعرض أيضاً الموعد الذي يتم فيه بدأ خصم نسبة صندوق التنمية العقاري. حيث يتم تحديد موعد بدء الخصم من قبل صندوق التنمية بناءاً على الحالة العامة للبناء. حيث إنه في حالة كون المبني مكتمل يتم الخصم بعد مرور أربعة أشهر.