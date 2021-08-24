اليوم.. مجموعة السبع تبحث الأزمة في أفغانستان

تعقد مجموعة السبع، اليوم الثلاثاء، قمة افتراضية لاستعراض وضع عمليات الإجلاء ودرس عقوبات محتملة على طالبان، فيما عبّرت الحركة بشدة عن معارضتها لأي إرجاء لرحيل القوات الأمريكية عن أفغانستان.

يجتمع قادة ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لحلف شمال الأطلسي افتراضيا بعد ظهر اليوم في قمة دعت اليها بشكل طارئ لندن التي تترأس حاليا مجموعة السبع.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الإثنين: “من الضروري أن نتوحّد سويّاً كمجتمع دولي من أجل الاتفاق على مقاربة مشتركة طويلة الأجل فيما يبقى الوضع حساسا في مطار كابول حيث لا يزال يحتشد آلاف الأشخاص الراغبين في مغادرة البلاد، في ظروف رهيبة.

وأضاف جونسون: “مع شركائنا وحلفائنا، سنواصل استخدام كلّ الوسائل الإنسانية والدبلوماسية لحماية حقوق الإنسان والحفاظ على مكتسبات العقدين الماضيين” في أفغانستان.

ومن جهته، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الاثنين أنه يؤيد فرض “عقوبات” على حركة طالبان.

وقال: “طالبان تعتبر أساسا كيانا إرهابيا في كندا، لكننا سنجري مباحثات مع نظرائنا في مجموعة السبع لمعرفة ما هي الخطوات المقبلة”.

وأضاف: “في محادثاتنا مع القادة الآخرين في مجموعة السبع، سنبحث كيف يمكن بذل المزيد من أجل مساعدة الناس في أفغانستان.

وتتجه الأنظار إلى موعد 31 آب/اغسطس الذي حدده الرئيس الأمريكي جو بايدن للانسحاب العسكري الكامل من أفغانستان بدون أن تبدي حركة طالبان حتى الآن أي استعداد للتنازل في هذه المسألة.

وقال الناطق باسمها سهيل شاهين: “هذا خط أحمر، الرئيس بايدن أعلن أن الولايات المتحدة ستسحب كل قواتها المسلحة في 31 آب/اغسطس، بالتالي إذا مددت وجودها فهذا يعني أنها تمدد الاحتلال”، محذرا الدول الغربية من عواقب في هذه الحالة.