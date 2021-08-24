الهند تسجل 354 وفاة و25467 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الحكومة الهندية، يوم الثلاثاء، تسجيل 25467 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 354 وفاة جديدة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل إلى 32.47 مليون حالة كما ارتفع عدد الوفيات إلى 435110.

وتقوم عدة ولايات هندية بتشييد منشآت بها مزيد من الأسرة المخصصة للأطفال والأكسجين، وسط مخاوف من أن يكون الأطفال بين الفئات المهددة بالإصابة بكوفيد-19 خلال موجة ثالثة من الجائحة حين يعودون إلى المدارس دون تطعيم ضد المرض.

وتنبه مسؤولو الصحة إلى اتجاهات الجائحة في الولايات المتحدة التي شهدت دخول أعداد قياسية من الأطفال المستشفيات مع انتشار متحور دلتا من فيروس كورونا، المكتشف في بادئ الأمر في الهند، بين السكان الذين لم يتلقوا اللقاح.

وقال سوهاس برابهو رئيس فريق طب الأطفال في ولاية مهاراشترا في غرب البلاد: “لا نعلم كيف سيتصرف الفيروس، لكن ليس بوسعنا أن نكون غير مستعدين هذه المرة”.

وخزنت حكومة الولاية أدوية وشيدت منشآت بها أسرة إضافية للأطفال ومخصصات أكسجين في مراكز جديدة في مومباي وأورنك أباد.

وفتحت المدارس أبوابها في 11 ولاية على الأقل من 28 ولاية هندية بعدما ظلت مغلقة لأكثر من عام، وهو ما أثار مخاوف من أن تصبح بيئة خصبة لانتشار الفيروس.