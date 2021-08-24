حرائق مفتعلة تجتاح محميات بيئية فى بوليفيا

جدة - نرمين السيد - قال نائب وزير الدفاع المدنى البوليفى خوان كارلوس كافيمونتيس، إن قانونا يمنع السلطات التنفيذية من طلب المساعدة من الدول المجاورة إلا فى حال إعلان المناطق المعنية "منكوبة"، مشددا على ضرورة تعديل هذا القانون.

وأشار إلى أن الحكومة أرسلت نحو 1800 عسكرى ومروحيتين للمساعدة فى مكافحة الحرائق.

وكانت بوليفيا قد تعرضت لحرائق، هذا العام، على حوالى 150 ألف هكتار فى مقاطعة سانت كروس، قرب الحدود مع البرازيل وفقا لما ذكرته السلطات المحلية.