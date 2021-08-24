رئيس الوزراء الإسرائيلى يتوجه إلى واشنطن لمناقشة «النووى الإيرانى»

جدة - نرمين السيد - يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينت إلى واشنطن اليوم الثلاثاء، فى أول زيارة خارجية له منذ توليه مقاليد السلطة فى الدولة العبرية، حيث يجتمع مع الرئيس الأمريكى جو بايدن بعد غد الخميس.





وحسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، سيهيمن الملف الإيرانى على طاولة المحادثات بين بينت وبايدن. وقال بيان للبيت الأبيض، إن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلى ستعزز علاقات الشراكة بين البلدين، وتؤكد التزام الولايات المتحدة الدائم بضمان أمن اسرائيل. وأشار البيان إلى أن المحادثات ستكون حول قضايا حيوية تتعلق بالأمن الإقليمى والعالمى، بما فيها الملف الإيرانى.

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