إسرائيل تبنى حاجزا جديدا على حدود قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - بدأت طواقم هندسية لجيش الاحتلال الإسرائيلى فى إقامة حاجزًا جديد على الحدود مع قطاع غزة، إذ قالت هيئة البث الإسرائيلى "مكان" إن ذلك الحاجز يُصعب على الفلسطينيين الاقتراب من الجنود الإسرائيليين، فى أعقاب إصابة جندى من حرس الحدود قبل يومين، بالرصاص.





وحسبما نقلت الهيئة، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلى السماح للقناصة باستهداف من أسمتهم بـ "المشاغبين الفلسطينيين" المسلحين من مسافة أطول، ولم يعد يطالبهم بقنصهم قرب الحاجز الحدودى وحده. كما أشارت الهيئة الإسرائيلية إلى أن مواقع إخبارية فلسطينية قالت إن الناشطين فى غزة يخططون لتنظيم مسيرة احتجاجية تنطلق من منطقة خان يونس بعد يومين، على غرار المسيرة التى نُظمت يوم السبت الماضى، والتى تطورت لاحقًا إلى عنف، وإصابة المجند الإسرائيلى.

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