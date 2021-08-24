الجيش الأمريكى ينصح بايدن بحسم تمديد الإجلاء من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - نصح الجيش الأمريكى الرئيس جو بايدن بضرورة التوصل إلى قرار، اليوم الثلاثاء، بشأن احتمالات تمديد عمليات الإجلاء فى أفغانستان إلى ما بعد يوم 31 أغسطس الجارى، حسبما أفادت تقارير إعلامية.





وحسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، يقول المستشارون العسكريون للبيت الأبيض إن القرار لابد أن يصدر فى نهاية اليوم، حتى يتسنى لهم الاستعداد لسحب 5.800 جندى أمريكى على الأرض، بمعداتهم وأسلحتهم.

وبحسب التقرير، فإنه إذا وافق بايدن، يتوقع الجيش "أيامًا قليلة إضافية"، لمحاولة إجلاء أكبر قدر ممكن، قبل سحب القوات.

وقالت "سى إن إن"، إنها علمت أنه حتى مساء أمس الاثنين، لم يقرر بايدن ما إذا كان سيمدد الإجلاء أم لا، لافتة إلى أن العديد من مستشارى الرئيس لا ينصحون بالتمديد بسبب الظروف الأمنية على الأرض فى الأيام الماضية والمخاطر الإرهابية.