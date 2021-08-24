جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام روسية، بخطف مجهولين لطائرة أوكرانية مخصصة للإجلاء من أفغانستان.



جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام روسية، بخطف مجهولين لطائرة أوكرانية مخصصة للإجلاء من أفغانستان. وأشارت وسائل الإعلام الروسية، إلى أن مختطفى الطائرة يتجهون إلى إيران.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. مجهولون يختطفون طائرة أوكرانية للإجلاء من أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.