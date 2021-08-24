استشهاد صبى فلسطينى فى مواجهات ضد جيش الاحتلال بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد فتى فلسطينى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى، إثر مواجهات فى مخيم بلاطة قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت وزارة الصحة الفلسطينية: "استشهد الطفل عماد خالد صالح حشاش، 15عاماً، بعدما أدخل فجر اليوم الثلاثاء مستشفى رفيديا الحكومى، مصابًا برصاصة حية فى الرأس". وأقر الجيش الاسرائيلى بإطلاق النار على الصبى الفلسطينى، زاعمًا أنه "مشبوه كان يحاول رمى شىء كبير على الجنود من أحد السطوح" خلال عملية عسكرية.

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