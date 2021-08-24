مجهولون يختطفون طائرة أوكرانية للإجلاء من أفغانستان

أفادت وسائل إعلام روسية، الثلاثاء، بخطف مجهولين لطائرة أوكرانية أوكرانية مخصصة للإجلاء من أفغانستان.

وأشارت وسائل الإعلام الروسية، إلى أن مختطفي الطائرة يتجهون إلى إيران.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، تأكيد نائب وزير الخارجية الأوكراني يفغيني ينين، الذي قال إن طائرة أوكرانية كان من المفترض أن تنقل أوكرانيين من أفغانستان، اختطفت من قبل مجهولين.

وأوضح ينين: "استولى أشخاص مجهولون على طائرتنا يوم الأحد الماضي. ويوم الثلاثاء، بالفعل سُرقت منا طائرة، وتوجهت إلى إيران وعلى متنها مجموعة غير معروفة بدلا من إجلاء الأوكرانيين".

وأضاف المسؤول الأوكراني: "محاولاتنا الثلاث التالية لإجلاء مواطنينا لم تنجح أيضا، لأن ركابنا لم يتمكنوا من الوصول إلى المطار".

وأشار ينين إلى أن السلك الدبلوماسي بأكمله، برئاسة وزير الخارجية دميتري كوليبا، عمل خلال الأسبوع الماضي لحل مشكلة الطائرة.