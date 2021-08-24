طريقة إنشاء حساب في منصة مدرستي التعليمية 1443 كيفية تسجيل جديد madrasati

نستعرض طريقة إنشاء حساب في منصة مدرستي التعليمية 1443 لكي يتمكن الطالب أو ولي الأمر من الدخول إلى الحساب الشخصي في منصة مدرستي للتعليم عن بعد الإلكترونية، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم عام عن صدور الموافقة الكريمة السامية على الدراسة عن بعد عبر منصتي مدرستي لكافة الطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام من هم دون الـ12 عام، أما عن الفئات العمرية 12 عاماً فأكثر، فسوف تكون الدراسة بالنسبة إليهم حضورية بشرط الحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول لإنشاء حساب جديد على المنصة منصة مدرستي 1443.

طريقة إنشاء حساب في منصة مدرستي 1443

تم الإعلان من جانب وزارة التعليم عام عن صدور الموافقة السامية للعودة الحضورية للمدارس للعام الدراسي الجديد 1443هـ، ومن أجل الحرص على سلامة كافة منسوبي العملية التعليمية بالمملكة العربية السعودية، فقد أقرت وزارة التعليم الحصول على جرعتين من لقاح كورونا لكافة الطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام بدايةً من عمر 12 عاماً فأكثر.

بالإضافة إلى ضرورة أخذ لقاح كورونا من جانب أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعات والمعلمين والمعلمات كشرط أساسي لدخول المرافق والمنشآت التعليمية بالمملكة، أما عن خطوات تسجيل حساب جديد في منصة مدرستي للوقوف على إجابة كافية للتساؤل الرائج الآن وهو كيف أسوي حساب في منصة مدرستي التعليمية 1443، فيمكنكم التعرف عليها من خلال النقاط التالية:

دخول منصة مدرستي من خلال اتباع رابط منصة مدرستي (schools.madrasati.sa). النقر على أيقونة (منصة العودة إلى المدارس) بالصفحة الرئيسية. بالقائمة الرئيسية أعلى الصفحة على اليسار تجد أيقونة “تسجيل جديد” قم بالنقر عليها. تعبئة البيانات الأساسية للمستفيد وهي (رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة ورقم الجوال)، ثم النقر على زر “تحقق”. سيرسل النظام رسالة نصية على الجوال تحتوي على كود التحقق من البيانات الأساسية. قم بتعبئة الكود في الخانة المخصصة لذلك، ثم أنقر على “تحقق”.

سوف تنتقل للخطوة الأخيرة وهي تأكيد الحساب عبر منصة مدرستي madrasati، وسوف تظهر رسالة تفيد بإمكانية التمتع بخدمات منصة مدرستي التعليمية ومنتجات مدرستي مايكروسوفت تيمز teams إلى جانب أدوات الفصل الدراسي الإضافية، كما ستجد معلومات أو بيانات الدخول إلى منصة مدرستي للتعلم الإلكتروني (اسم المستخدم – كلمة المرور)، قم بالاحتفاظ بهذه البيانات لتسجيل الدخول بها لاحقاً.

طريقة استرجاع حساب منصة مدرستي توكلنا

يمكنكم استرجاع بيانات منصة مدرستي التعليم عن طريق تطبيق توكلنا من خلال اتباع بعض الخطوات اليسيرة على التطبيق، فمن يرغب في التعرف على خطوات استرجاع الحساب الخاص به والتابعين له من خلال منصة مدرستي توكلنا، وذلك في حال فقدان أو نسيان بيانات تسجيل دخول مدرستي 1443، يمكنه ذلك من خلال اتباع الخطوات الموضحة النقاط التالية:

الدخول إلى تطبيق توكلنا.

أختر أيقونة الخدمات.

قم بالنزول إلى خدمات التعليم بالأسفل وأنقر على بيانات منصة مدرستي.

ستجد أسماء الطلاب والطالبات من أفراد الأسرة التابعة لك، قم بتحديد من ترغب في الحصول على بيانات الدخول له.

قم بالنقر على أيقونة إرسال، وسيتم إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة المرور على رقم الجوال المسجل في تطبيق توكلنا.

منصة مدرستي تعديل البيانات 1443

في حال الرغبة في تعديل بيانات منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد الإلكترونية، فيتم ذلك من خلال القائمة يمين الشاشة الرئيسية للمنصة، حيث يمكنكم الوصول إلى صفحة تعديل البيانات الشخصية سواء الجوال أو البريد الإلكتروني والبيانات المتعلقة بالاسم أو رقم الهوية من خلال الرجوع إلى قائد المدرسة، وسيتم الرجوع إلى الخدمات التعليمية، ويمكنكم الآن التعرف على طريقة إنشاء حساب في منصة مدرستي 1443 من خلال اتباع الخطوات الموضحة بالمقال.