توقيف قاضية تونسية لاتهامها فى قضية إرهاب وغسيل أموال

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، قال مصدر قضائى فى تصريحات لإذاعة "موزاييك أف أم" التونسية، إن منح الإذن للاحتفاظ بالقاضية إكرام مقداد، جاء استنادًا إلى قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، بعدما ضُبِطَت من قِبَل عناصر الحرس الديوانى فى ولاية المنستير، وبحوزتها نحو 450 ألف يورو.
جاء ذلك، بعدما وردت معلومات استخبارية للحرس الديوانى بالمنستير الواقعة فى إقليم الوسط الشرقى، تفيد بأن نشاطًا غير قانونى تمارسه شبكة لـ تهريب العملة بين الوسط الشرقى والحدود الجنوبية لـ تونس، وهو ما تمت على إثره عملية التوقيف.
وكان الرئيس التونسى قيس سعيد قد توعد فى وقت سابق من أغسطس الجارى بملاحقة كل من سرق أموال الشعب أو أجرم فى حقه بأى شكل من الأشكال.
جاء ذلك، فى أعقاب عدة إجراءات اتخذها سعيد فى يوليو الماضى بإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشى من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن نوابه، إضافة إلى توليه السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة.
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