السيطرة على حريق بناقلة مواد بترولية في السعودية

تمكن رجال الإطفاء في السعودية، صباح الثلاثاء، من السيطرة على حريق ضخم نشب مساء الاثنين في ناقلة مواد بترولية على طريق مكة - جدة السريع، نتيجة حادث مروري.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة في حسابها على "تويتر": "تمت السيطرة على حريق طريق مكة -جدة السريع". وأشار المنشور إلى أنه "نتج عن الحريق، احتراق الناقلة و10 مركبات، دون وقوع إصابات". وأضافت: "تحويل المركبات على طريق مكة - جدة السريع باتجاه مكة إلى الطريق القديم بسبب حادث مروري نتج عنه حريق في ناقلة مواد بترولية".

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