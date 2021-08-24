رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول 1443 schools madrasati sa منصتي التعليمية

نوفر رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول للطلاب والمعلمين وولي الأمر 1443 madrasati sa للدخول إلى الملف الشخصي في المنصة منصة مدرستي التعليمية من أجل أداء المهام المطلوبة من الطالب أو الطالبة، حيث أطلقت وزارة التعليم منصة مدرستي من أجل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الرشيدة 2030 والحفاظ على جودة وتميز العملية التعليمية في ظل انتشار وتفشي فيروس كورونا، فهي تهدف إلى إيجاد بيئة تعليمية إلكترونية افتراضية يتم من خلالها التفاعل بين المعلمين والمعلمات مع الطلاب والطالبات في جوٍ تعليميٍ خلاق، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط منصة مدرستي التعليمية الرسمي للدخول إلى منصتي مدرستي الحساب الشخصي لمتابعة الدروس الافتراضية وحل الواجبات المدرسية.

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول madrasati.sa

منصة مدرستي التعليمية madrasati هي نظام إدارة التعلم الإلكتروني أو أداة تعليمية للتعليم عن بُعد تم اعتمادها في المدارس الحكومية بالمملكة العربية السعودية، وتتضمن المنصة مدرستي عدداً من الأدوات التعليمية للطالب مثل المقررات الإلكترونية والجدول الدراسي والأنشطة التعليمية “الواجبات والاختبارات والمناقشات الإلكترونية” والفصول الافتراضية والمصادر التعليمية المتنوعة للتعليم الماتع.

والاختبارات الإلكترونية والتقييم الذاتي وبنك الإثراءات التعليمية وأدوات التواصل “البريد الإلكتروني” والواجبات الإلكترونية وغرف المعلمين والتقارير والإحصائيات واللقاءات العامة والتقويم، كما تتضمن برامج تفاعلية مثل برنامج مدرستي مايكروسوفت تيمز teams المخصصة لإنشاء وإدارة الفصول الافتراضية للتعليم عن بعد.

ويتم التعليم الإلكتروني بطريقة تزامنية عن طريق المنصة منصة مدرستي الصفحة الرئيسية والفصول الافتراضية على برنامج مايكروسوفت تيمز، كما يتم بطريقة غير تزامنية من خلال المحتوى العلمي مثل الدروس المسجلة والإثراءات وقنوات عين التعليمية والأنشطة التعليمية والواجبات والتواصل المجتمعي وغير ذلك من أدوات منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية، ومن يرغب في تسجيل دخول منصة مدرستي 1443، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط تسجيل دخول منصة مدرستي (https schools madrasati sa).

خطوات تسجيل دخول منصة مدرستي 1443

تتيح منصة مدرستي وزارة التعليم إمكانية التسجيل في المنصة التعليمية في حال لم يكن هناك حساباً في مايكروسوفت، حيث يتم التأكد بظهور حساباً خاصاً به في نظام نور التعليمي المركزي عن طريق الدخول إلى نظام نور ثم تسجيل الدخول بتعبئة البيانات الشخصية.

ومن المفترض أن كافة الحسابات المتوفرة بموقع نظام نور التعليمي المركزي لديها حساباً في برنامج مايكروسوفت، ويمكنكم التعرف على خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

آلية استرجاع حساب الطالب أو المعلم في منصة مدرستي

يتم استرجاع حساب طالب أو طالبة أو معلم ومعلمية في منصة مدرستي التعليمية للعام الدراسي الجديد 1443هـ من خلال تطبيق توكلنا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على تطبيق توكلنا.

النقر على أيقونة الخدمات.

الضغط على خدمات التعليم ومنها نختار بيانات منصة مدرستي

سوف يظهر اسم المستخدم للمستفيد والمضافين التابعين له.

يمكن استرجاع كلمة المرور من خلال التحديد على الاسم، وسيتم إرسال رقم الهاتف الجوال المسجل في تطبيق توكلنا.

موقع مدرستي وزارة التعليم 1443

أعلنت وزارة التعليم عام عن بدء عودة المعلمين والمعلمات حضورياً إلى مدارسهم في جميع المناطق والمحافظات بالمملكة اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 22 أغسطس 2021م، وذلك بعد حصولهم على جرعتين من لقاح فيروس كورونا كشرط أساسي لدخول المنشآت والمرافق التعليمية استعداداً لعام دراسي جديد.

ويستعد كافة المعلمين للعام الدراسي الجديد 1443هـ باستكمال البرامج التدريبية والتطويرية فيما يتعلق بالمناهج والخطط الدراسية الجديدة، بالإضافة إلى الاستمرار في متابعة تحضير الدروس ورفع الواجبات المدرسية والأنشطة اليومية، إلى جانب تهيئة الطلاب والطالبات على استخدام منصة مدرستي التعليمية تزامناً مع العودة الحضورية بالمدارس وفق ما تم إقراره من قبل الوزارة.

منصة مدرستي “روضتي”

أضافت وزارة التعليم عام أيقونة روضتي ضمن الصفحة الرئيسية الخاصة بمنصة مدرستي التعليمية، ويتم الدخول إلى منصة روضتي للتعليم عن بُعد عن طريق تعبئة بيانات حساب مايكروسوفت لأطفال روضتي، فمن يرغب في الدخول إلى منصة روضتي الافتراضية يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول الرسمي المرفق بالمقال.

وبعد إضافة أيقونة روضتي عبر منصة مدرستي التعليمية من جانب الوزارة، فقد أصبحت المنصة تشمل الروضات والتمهيدي إلى جانب الروضة الافتراضية، ويتم الدخول إلى الحساب الشخصي عن طريق تعبئة بيانات حساب مدرستي مايكروسوفت، كما يتم الحصول على حسابات الدخول إلى منصة مدرستي 1443 من خلال تطبيق توكلنا من سدايا لكافة مستفيدي نظام نور التعليمي.

موعد الاختبارات النهائية منصة مدرستي 1442

طالب العديد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بتقديم الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الثاني لعام الدراسي الجاري 1442هـ، ومن منطلق حرص القيادة الرشيدة واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه- بأبنائه الطلاب والطالبات بجميع المراحل التعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني.

فقد أصدر أمراً ملكياً كريماً يوم الخميس بتاريخ 12 شعبان 1442هـ الموافق لتاريخ 25 مارس 2021م يقضي بتقديم الاختبارات النهائية للطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام ليصبح موعد بدء الاختبارات النهائية وفق التالي:

تبدأ اختبارات المرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء بتاريخ 13 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 1 رمضان 1442هـ. تبدأ اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية يم الأحد 18 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 6 رمضان 1442هـ.

موعد إجازة الفصل الدراسي الثاني 1442

وفقاً للأمر الملكي الكريم، فقد تم تحديد مواعيد الإجازات لطلاب والطالبات مراحل التعليم العام من قبل وزارة التعليم عام لتكون وفقاً للمواعيد التالية:

إجازة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية يوم الخميس 22 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 10 رمضان 1442هـ. إجازة المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الخميس بتاريخ 29 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 17 رمضان 1442هـ.

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول

أكد معالي وزير التعليم د. أحمد بن محمد آل الشيخ على أن تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري قد روعي من خلاله عدم تضرر العملية التعليمية من حيث اكتمال المنهاج الدراسية بكافة مراحل التعليم العام (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية)، حيث قامت الوزارة بعمل دراسة مستفيضة من واقع المعطيات الحالية والتقارير الميدانية عن سير العملية التعليمية في ظل انتشار وتفشي فيروس كورونا.

ويحمل تقديم الاختبارات بتوجيهات كريمة مضامين وطنية وتربوية تعمل على تعزيز مسيرة النجاح للتعليم عن بُعد بالمملكة، ورفع مستوى الشراكة المجتمعية مع الأسر وأولياء أمور الطلاب والطالبات والمؤسسات المجتمعية، حيث تتضافر كافة الجهود من جانب الأسر ووزارة التعليم والعاملين عليها لتقديم نموذجاً سعودياً فريداً في التعليم عن بُعد بواسطة منصة مدرستي التعليمية.

مسابقة مدرستي تُبرمج الرقمية

في ظل سعي وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية إلى تحقيق أحد المرتكزات الرئيسية للرؤية الرشيدة للمملكة 2030م، وتعزيز ثقافة البرمجيات الحاسوبية وتوظيفها في تطوير وتحسين المهارات لدى الطلاب والطالبات، وتثبيت وترسيخ مفهوم التحول من المجتمع التقليدي إلى مجتمع المعرفة الرقمية، فقد أطلقت وزارة التعليم بالتعاون مع شركة مايكروسوفت المسابقة الوطنية الرقمية تحت مسمى “مسابقة مدرستي تُبرمج“.

حيث تعمل الوزارة على تهيئة الطلاب والطالبات للمنافسة المحلية والدولية، ومن ثم الدخول بالمنظومة العالمية المعرفية من أجل تحقيق التنمية الوطنية المستدامة، وتهف الوزارة إلى تحقيق بعض النتائج مثل مضاعفة طاقة الشغف والمنافسة لدى الطلاب والطالبات عبر التعلم الممتع.

وقد أعلنت الوزارة عن عدد المشاركين في فعاليات المسابقة حتى الآن، حيث شارك في المسابقة ما يزيد عن أربعة ملايين طالباً وطالبةً وولي أمر ومنسوبي التعليم منذ أن انطلقت المسابقة، وتسعى المسابقة لتحقيق أحد المرتكزات الرئيسية لرؤية المملكة الحكيمة 2030 في تعزيز ثقافة المهارات الرقمية للطلاب والطالبات.

تحميل ماين كرافت التعليمي

أوضحت وزارة التعليم أنه يجب تحميل ماين كرافت التعليمي لأداء المهام المطلوبة في البرنامج وإكمال المهام للحصول على شهادة ماين كرافت أو شهادة ساعة برمجة وطباعتها، ويتح تنزيل لعبة ماين كرافت عن طريق موقع العودة إلى المدارس الإلكتروني التابع لوزارة التعليم أو من خلال الموقع الرسمي للبرنامج التعليمي مباشرةً.

ومن يرغب في الحصول على رابط تحميل ماين كرافت التعليمية ومعرفة طريقة تنزيل Minecraft Education Edition بطريقة يسيرة للحصول على شهادة ماين كرافت التعليمية، يمكنه ذلك من خلال موقع ثقفني أو من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

مراحل مسابقة مدرستي تبرمج

أعلنت وزارة التعليم عام عن مراحل مسابقة مدرستي تُبرمج، حيث جاءت مراحل المسابقة كالتالي:

المرحلة الأول الفصل الدراسي الحالي: المهمة هي تفعيل ساعة برمجة في مدارس التعليم عام عن طريق استخدام اللبنات أو المركبات البرمجية “البلوكس” أو بالكتابة مباشرةً بلغة البايثون للقيام بالمهام المطلوبة في برنامج ماين كرافت، والفئات المشاركة بها هم إدارات التعليم والمدارس والمعلمون والمعلمات.

وقد أعلنت الوزارة عن موعد بدء وانتهاء هذه المرحلة، حيث تبدأ مرحلة مسابقة مدرستي تبرمج الأولى اعتباراً من تاريخ 8 شعبان 1442هـ وتنتهي يوم الخميس بتاريخ 26 شعبان 1442هـ، ويمكنكم التعرف على موضوع ساعة البرمجة لهذا العام عن طريق مشاهدة فيديو ماينكرافت “قصة قريتين” من خلال التالي:

المرحلة الثانية الفصل الدراسي المقبل “التصميم الإبداعي عن طريق استخدام ماين كرافت الإصدار التعليمي): المهمة هي عمل مشاريع التصميم الإبداعي في مدارس التعليم العام، ويشارك بهذه المرحلة المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات بالتعليم الحكومي والأهلي والعالمي والأجنبي، وسيتم تحديد موعد بدء هذه المرحلة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1443هـ

وقد أعلنت وزارة التعليم عن أن المشاركة في المرحلة الأولى للمسابقة هو شرط للمشاركة في المرحلة الثانية من المسابقة، كما أكدت على أن المستهدف لتفعيل ساعة البرمجة ضمن مسابقة مدرستي تُبرمج هم كلاً من (الطالب – المعلم – قائد المدرسة – ولي الأمر)، ومن يرغب في دخول المنصة منصة مدرستي التعليمية، يمكنه ذلك الآن من خلال اتباع رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول الرسمي المرفق.

أهداف مدرستي تبرمج 1442

استهدفت وزارة التعليم عام من تفعيل ساعة البرمجة كلاً من (الطالب والطالبة – المعلم والمعلمة – قادة المدارس – ولي الأمر)، ولكن ما هي منافسة ساعة برمجة؟ تعتبر ساعة برمجة منافسة ومبادرة عالمية من أجل تعزيز ونشر علوم الحاسوب، وذلك ابتداءً من أنشطة البرمجة لمدة ساعة واحدة فقط، وحتى التوسع في كافة أنواع المبادرات المجتمعية.

وتتمثل أهداف مدرستي تبرمج في تعزيز البرمجة وتوظيفها لدى الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، إلى جانب تنمية المهارات لدى الطلاب والمعلمين في مجال البرمجة، ورفع مستوى مشاركة أولياء الأمور عن طريق تفعيل “ساعة برمجة”.

كما تهدف المسابقة إلى تنمية المهارات لدى الطلاب والمعلمين والمعلمات بما يتماشى مع مهارات القرن الـ21، وتشجيع الابتكار وإنتاج البرمجيات، وقد أطلقت الوزارة فيديو تعريفي يتضمن أهداف مسابقة مدرستي تبرمج، حيث يمكنكم الإطلاع عليه من خلال التالي:

تفعيل ساعة برمجة مسابقة مدرستي تُبرمج

جاءت مهمة المرحلة الأولى من مسابقة مدرستي تبرمج هي تفعيل “ساعة برمجة” وهي مبادرة عالمية من أجل تعزيز ونشر العلوم الخاصة بالحاسوب اعتباراً من أنشطة البرمجة لمدة ساعة واحدة فقط، وحتى التوسع في كافة أنواع المبادرات المجتمعية، أما عن المقصود بتفعيل مبادرة ساعة برمجة لطلاب وطالبات ومعلمي ومعلمات التعليم العام وأولياء الأمور فيمكنكم التعرف على تعريفها من خلال التالي:

ساعة برمجة هي استخدام اللبنات البرمجية “البلوكس” أو عن طريق الكتابة مباشرةً بلغة البايثون لأداء المهام المطلوبة في برنامج ماين كرافت التعليمي، وفي حال تعذر التفعيل عن طريق البرنامج لأداء المهام المطلوبة في نشاط برنامج ماينكرافت التعليمي الخاص بساعة برمجة الموجودة بمنصة ماين كرافت الإلكترونية، وذلك باستخدام الآلية الموضحة بالدليل المتعلق بمسابقة مدرستي تبرمج 1442.

آلية الحصول على حساب منصة مدرستي

يتم الحصول على حساب منصة مدرستي التعليمية من أجل استخدام البريد الإلكتروني والاستفادة من خدمات أوفيس 365 وبرنامج ماين كرافت التعليمي في التعليم الأهلي والعالمي من خلال اتباع الخطوات اليسيرة التالية:

الدخول إلى منصة العودة إلى المدارس، ثم النقر على تسجيل جديد.

تعبئة رقم الهوية الوطنية أو الإقامة ورقم الجوال.

سيتم إرسال كود التحقق على الجوال المسجل، قم بتعبئة كود التحقق المرسل لولي الأمر.

سوف تصلك رسالة نصية تفيد بنجاح التسجيل، ويمكنك الحصول على البريد الإلكتروني وأوفيس 365 وماين كرافت التعليمي.

عند الدخول للمرة الأولى على الخدمات، سيطلب من تغيير كلمة المرور.

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول

بدأت الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 1442هـ للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث وحتى الصف السادس الابتدائي اعتباراً من يوم الثلاثاء بتاريخ 13 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 1 رمضان 1442هـ، وقد تم إجراء الاختبار عبر منصة مدرستي للاختبارات دون تسجيل أي مشاكل أو صعوبات، وقد تم الإعلان من جانب بعض المدارس عن رصد الدرجات في نظام نور للنتائج 1442 من جانب المعلمين والمعلمات.

تحديث: واصل طلاب وطالبات الصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية (من الصف الثالث حتى السادس الابتدائي) اليوم الأربعاء بتاريخ 14 أبريل 2021م لليوم الثاني على التوالي اختبارات الفصل الثاني التحريرية للعام الدراسي الجاري 1442هـ بكافة مناطق المملكة، وتبدأ الاختبارات النهائية لطلاب المرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة حتى الخامسة عصراً.

وتعد الاختبارات النهائية استكمالاً لعمليات القياس والتقويم التي تم تنفيذها من قبل المعلمين والمعلمات للطلاب والطالبات في الفصول الافتراضية عبر منصة مدرستي للتعليم عن بعد من أجل رفع نواتج التعلم، وقد تم تنفيذ ما يزيد عن خمسمائة مليون اختبار تم إنشاؤها للطلاب والطالبات عبر منصة مدرستي للتعليم عن بعد حتى نهاية الأسبوع الحادي عشر من الفصل الثاني للعام الدراسي 1442هـ.

منصة مدرستي للاختبارات عن بعد 1442

تم الإعلان من جانب وزارة التعليم اليوم عن مواصلة اليوم الثاني للاختبارات النهائية للصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية (من الصف الثالث وحتى السادس الابتدائي) الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1442هـ عبر منصة مدرستي التعليمية بشكل منتظم دون وجود مشاكل أو صعوبات وبنسبة حضور بلغت 100% للطلاب والطالبات.

وتجري اختبارات المرحلة الابتدائية بجميع مناطق المملكة عبر منصة مدرستي اعتباراً من الساعة الثالثة وحتى الخامسة عصراً، وقد تم التأكيد من جانب الوزارة على أهمية تفعيل دور المعلم والمرشد والقائد في تهيئة البيئة المدرسية لمتابعة الاختبارات التي تتم إلكترونياً عبر المنصة منصة مدرستي التعليمية 1442، وكذلك تفعيل دور الإشراف الإلكتروني من أجل متابعة أعمال التقويم والقياس التي تتم لطلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة، وذلك وفق طبيعة المادة الدراسية والمرحلة التعليمية والصف الدراسي.

منصة مدرستي تسجيل الدخول العودة للمدارس

تم الإعلان رسمياً من جانب وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية عن صدور التوجيه الكريم بالموافقة على على آليات العودة للمدارس الحضورية للعام الدراسي 1443هـ، حيث جاءت الموافقة السامية الكريمة من قبيل الحرص على سلامة طلاب وطالبات المراحل التعليمية وأسرهم ومجتمعهم خلال العودة الحضورية للمدارس، وقد تم إقرار التالي:

بالنسبة للتعليم الجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وطلاب التعليم العام للفئات العمرية الأكثر من 12 عاماً: يشترط الحصول على جرعتين من اللقاح للحضور إلى المرافق التعليمية، وذلك للمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعات والطلاب والطالبات، وسيتم التوجيه لوزارة الصحة بتوفير اللقاحات اللازمة للكافة، وذلك قبل يوم الأحد 14 محرم 1443هـ الموافق لتاريخ 22 أغسطس 2021م. التعليم العام الفئات العمرية أقل من 12 عام: اشترطت الوزارة الحصول على جرعتين من اللقاح لحضور المعلمين والمعلمات والعاملين بالمرافق التعليمية لتعود الدراسة الحضورية اعتباراً من تاريخ التغطية بجرعتين من اللقاح إلى 70% من سكان المملكة العربية السعودية أو بتاريخ 24 ربيع أول 1443هـ أيهما أسبق.

ومن يرغب في تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية منصتي مدرستي الآن سواء من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور أو المعلمين والمعلمات وغيرهم من منسوبي العملية التعليمية بالمملكة العربية السعودية، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول الرسمي المرفق عبر ثقفني.