خارجية السودان : الاتفاق مع الأمم المتحدة لسحب المكون الإثيوبى من يونيسفا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية السودانية، الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبى من قوة الأمم المتحدة الأمنية الموقتة فى آبيى "يونيسفا"، خلال الثلاثة أشهر المقبلة، بناء على طلب السودان.





وذكرت وزارة الخارجية السودانية، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدى، عقدت اجتماعا افتراضيا مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقى بارفيت انيانقا، بمشاركة وكيل الأمين العام لحفظ السلام جان بيير لاكروا، ووكيل الأمين العام للدعم التشغيلى اتول كارى.

وناقش اللقاء تطورات الأوضاع فى منطقة آبيى، بين السودان وجنوب السودان، وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة فى آبيى "يونيسفا".

وثمَّن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقى، الدور الذى تلعبه حكومة السودان فى تحقيق السلام فى دولة جنوب السودان، مشيرا إلى الزيارة التى قام رئيس الوزراء عبد الله حمدوك برفقة وزراء حكومته إلى جوبا لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.

من جانبها، رحبت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدى، باستجابة الأمم المتحدة وتفهمها لطلب السودان القاضى باستبدال القوات الإثيوبية بقوات من دول أخرى للمساهمة فى حفظ السلام.

وأشارت إلى أن السودان يتطلع إلى الاستمرار فى تعزيز العلاقات مع دولة جنوب السودان للاستفادة من إمكانيات البلدين.

وتعهدت مريم الصادق بتسهيل خروج سلس للقوات الإثيوبية من آبيى واستقبال قوات أخرى من الدول المساهمة، كما تعهدت بإزالة كافة العقبات التى تواجه الآلية المشتركة للتحقق ومراقبة الحدود للقيام بمهامها ودورها المطلوب.