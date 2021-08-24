كورونا فى كولومبيا .. 2.698 إصابة جديدة و99 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أظهرت بيانات وزارة الصحة الكولومبية ارتفاع حصيلة الإصابات الكلية لمرض "كوفيد 19"، إلى 4.892 مليون حالة، كما بلغ إجمالى الوفيات 124 ألفًا و315 حالة.

يذكر أن ذروة الإصابات بـ كورونا فى كولومبيا فى يوليو الماضى كانت تتخطى الـ 30 ألف حالة فى بعض الأيام، كما كان تصل أعداد المتوفين جراء الجائحة إلى 700 حالة وفاة.