موريباك نتائج ابريف 2021 brevet “شهادة ختم الدروس الإعدادية في موريتانيا”

موريباك نتائج ابريف 2021، يستمر البحث عن نتائج ختم الدروس الإعدادية في موريتانيا 2021 عبر موريباك وموقع وزارة التهذيب الوطني. حيث تقرر تأجيل اعلن نتائج بريف 2021 إلى يوم الثلاثاء الموافق لـ21 من شهر أغسطس الجاري. بسبب خلل فني لم يسمح بنشر النتائج على موقع الوزارة يوم الاثنين الماضي. ويعيش حاليا الطلاب وأوليائهم حالة من الترقب والتوتر الشديد في انتظار صدور النتائج. التي طال انتظارها كثير عبر موقع موري باك 2021 mauribac. يذكر ان امتحانات شهادة ختم الدروس الإعدادية تم اجتيازها في الأيام القليلة الماضية تحت إجراءات احترازية مشددة فرضتها وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية للحد من انتشار فيروس كورونا في مختلف ولايات الوطن وحفاظا على صحة وسلامة الطلاب. ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف على رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج بريفه 2021 بشكل الكتروني بمجرد ظهورها رسميا.

موريباك نتائج ابريف 2021

علاوة على ذلك وبمجرد انتهاء الطلاب من الاختبارات النهائية الخاصة بمسابقة شهادة ختم الدروس الإعدادية في موريتانيا 2021. بدأت اللجان الامتحانية مباشرة في عملية تصحيح أوراق الامتحانات ثم التدقيق الجيد في علامات الطلاب من اجل ان يأخذ كل طالب حقه دون أي نقصان وبعدها مباشرة تمت عملية المراجعة لكافة معدلات الطلاب قبل رفعها رسميا اليوم 21-08-2021 على موقع وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي وكذلك موقع موريباك نتائج ابريف 2021 ويمكن الاستعلام عن نتيجة الطالب من خلال الأسطر التالية من هذا المقال.

خطوات الاستعلام عن نتائج بريف موريباك 2021

حتى يتمكن الطلاب والطالبات في موريتانيا من الحصول على نتائجهم بكل سهولة ويسر وبشكل الكتروني دون عناء التنقل خارج المنازل والذهاب الى المدارس اتاحت وزارة التهذيب الوطني موقع الكتروني يستطيع من خلاله كل طالب الاطلاع على نتائج ختم الدروس الإعدادية في موريتانيا 2021 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج بكل سهولة على رابط موقع وزارة التهذيب الوطني موريتانيا بعدها مباشرة يضغط الطالب او الولي على عبارة نتائج امتحانات شهادة ختم الدروس الإعدادية 2021 بمجرد صدور النتائج سوف تظهر لك على واجهة الموقع الرئيسية. النقر على أيقونة البحث بالمؤسسة تحديد اسم الولاية وتحديد أيضا مقاطعة الطالب التي يدرس فيها تحديد اسم المدرسة وأخيرا النقر على مربع بحث وستظهر نتيجة الطالب مباشرة.

وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي

منذ بداية العام الدراسي 2020-2021 سعت وزارة التهذيب الوطني في موريتانيا إلى تطوير شامل للمنظومة التعليمية وتوفير العديد من المنصات الالكترونية التي يستطيع من خلالها الطلاب متابعة دراستهم عن بعد ومعفرة كافة التفاصيل الجديدة لمتعلقة بالدراسة وك>لك الحصو على نتائجهم عبر موريباك نتائج ابريف 2021.