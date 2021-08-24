تثبيت منصة مدرستي schools.madrasati.sa لتنزيل الكتب المدرسية (روضات – ابتدائي – متوسط)

تثبيت منصة مدرستي schools.madrasati.sa للطلاب والمعلمين مع اقتراب العام الدراسي الجديد 1442-1443 والذي يكون في نهاية أغسطس 2021، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة أن الطلاب في مرحلة روضات الأطفال سيتم الاعتماد الإلكتروني فيها على منصة مدرستي، وذلك ليقوم كل من الطلاب وأولياء الأمور وكذلك المعلمين بالدخول اليومي حسب الجدول الذي تقوم الوزارة بتحديده لهم مع انطلاق العام الجديد.

الحصص المدرسية الإلكترونية الجديدة لروضات الأطفال

حيث تنطلق الدراسة المباشرة من جديد في عام دراسي جديد في نهاية هذا الشهر، وقامت وزارة التعليم بالعديد من الإجراءات استعدادا لبداية العام الدراسي الجديد والتي كان منها:

قامت الوزارة بالانتهاء من أعمال ترقيات المعلمين والتنقلات الداخلية والخارجية.

تم الحرص التام على إعطاء المعلم التعليمات اللازمة للعام الدراسي الجديد وإعطاء اللقاح للطواقم التعليمية.

كانت العديد من الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كرونا بإعطاء اللقاح للطلاب في الأعمار ابتداء من 12 – 18 عام.

أعلنت الوزارة عودة التعليم المباشر في المدارس لطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

قامت وزارة التعليم باستمرار العمل بالمنصات الإلكترونية والتي يكون من أهمها منصة مدرستي لمراحل روضات الأطفال.

جعلت الوزارة من حق الطلاب الحجز الإلكتروني بالباص المدرسي وكذلك التعرف على شكل الزي المدرسي الجديد.

يكون من حق الطلاب والمعلمين في المراحل الدراسية الأخرى الانتقال للتعليم الإلكتروني في حال ارتفعت أعداد الإصابات اليومية بفيروس كرونا من جديد.

قامت الوزارة بتنزيل الكتب المدرسية للطلاب على منصة مدرستي وكان من حقهم تحميلها.

تثبيت منصة مدرستي schools.madrasati.sa

أصبح ضرورة كبيرة للطلاب والمعلمين والذين يكون عليهم الدخول اليومي على المنصة لعمل الدروس الإلكترونية والاستعمال اليومي للمنصة لمباشرة أعمال المعلم والتعرف على حقوقه ومستحقاته من الوزارة أيضا، كما يقوم الطلاب بتثبيت المنصة على سطح المكتب لتيسير الدخول اليومي على رابط المنصة.

عمل حساب جديد على منصة مدرستي

تتيح المنصة التعليمية مدرستي العديد من الخدمات التعليمية لكل من الطالب وولي الأمر وكذلك المعلم في المدارس السعودية بالتعليم الحكومي، والتي تقوم بتغطية جميع الجوانب التي تهم الطالب وولي الأمر والكادر التعليمي وأيضا الإداريين، كما تتيح للجميع عمل حساب خاص والدخول به لاستخدام الخدمة التي يريد، وتقوم بتقديم الخدمات التالية:

تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت للطلاب يتم الدخول من خلال بالميل الخاص بالطالب ليتم عمل رقم سري خاص ويسهل الدخول في وقت آخر، كما تتيح المنصة عمل حساب جديد. الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي حيث يتم الدخول بحساب يقوم المعلم بعمله لتسهيل الدخول اليومي لعمل الحصص الإلكترونية اليومية على المنصة. الدخول بحساب نظام نور لولي الأمر الإداريين يتم عمل حساب باسم المستخدم ورقم الهوية واختيار ايقونة أنا لست روبوت، ويتم عمل كلمة للسر لتيسير دخولهم جميعا فيما بعد. يتم اختيار ايقونة العودة إلى المدارس تتيح دخول الطلاب بالمراحل التعليمية الأولى وتقديم الأسئلة والاستفسارات وإرسال الرسائل.

يتم استخدام متصفح فاير فوكس أو جوجل كروم. يتم الدخول على رابط منصة مدرستي الإلكترونية الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم السعودية. يقوم المستخدم بعمل حساب خاص به وكلمة السر على المنصة. يتم استخدام “بين تاب” Pin Tap، والتي تكون أعلى يمين صفحة الاستخدام. تجد ظهور نجمة والتأكيد على التثبيت. يتم اختيار النجمة وتأكيد التثبيت. يتم فتح المنصة فيما بعد من المحفوظات على سطح المكتب.

كيفية تثبيت المنصة على سطح المكتب