جدة - نرمين السيد - أكد هانك تيلور، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة بـ الجيش الأمريكى، أن هناك 4 قواعد عسكرية أمريكية جاهزة لاستقبال من يتم إجلاؤهم من الأفغان فى ولايات "نيوجيرسى وويسكونسين وتكساس وفيرجينيا".





وقال، فى تصريحات أدلى بها، بـ مقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن القيادة الشمالية الأمريكية تواصل استعداداتها لضمان استيعاب نحو 25 ألف شخص خلال الأيام والأسابيع المقبلة. وأضاف أنه بعد نقل الأفغان الذين تم إجلاؤهم من مطار كابول يتم إيداعهم فى ملاذات آمنة فى عدد من الدول، معربا عن تقدير بلاده لدعم هذه الدول. فى حين أكد المتحدث باسم البنتاجون أن طائرتين عسكريتين من طراز سى ـ 17 و3 طائرات عسكرية من طراز سى ـ 130 غادرت كابول إضافة إلى 61 رحلة تجارية وعسكرية أخرى، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنتاجون : 4 قواعد عسكرية جاهزة لاستقبال القادمين من أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.