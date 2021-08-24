رابط وشروط التقديم على وظائف جامعة الملك خالد 1443 الأكاديمية للرجال والنساء

التقديم على وظائف جامعة الملك خالد 1443هـ حيث أعلنت الجامعة عن توافر عدد 127 وظيفة أكاديمية شاغرة للرجال والنساء على رتبة أستاذ مساعد ومعيد بنظام العقود للعام الدراسي الجديد وذلك لشغل الوظائف الهندسية والصحية والإدارية في البرنامج الذاتي، على أن يكون جميع الراغبين والراغبات في التسجيل في الوظائف المعلنة بدءاً من يوم الأحد المقبل 21 من شهر محرم 1443هـ الموافق 29 أغسطس الجاري ويستمر باب استقبال الطلبات مفتوح حتى يوم الخميس التالي ليوم التقديم والموافق 25 هجري و2 سبتمبر المقبل أي لمدة خمسة أيام متتالية، ولابد أن يستوفي جميع المتقدمين والمتقدمات الشروط المحددة.شروط التقديم على وظائف جامعة الملك خالد 1443
أعلنت إدارة جامعة الملك خالد عن توافر هذه الوظائف بهدف المساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية من خلال توظيف السعوديين والسعوديات مواطني البلاد ورفع المستوى المعيشي لهم في إطار سعي الحكومة إلى رفع مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل لكافة المجالات والتخصصات، ومشاركة في ذلك من جامعة الملك خالد الوظائف الشاغرة بالشروط على النحو التالي:-
نود بالعلم بأن هناك شروط لكل تخصص على حدى والموجود عبر رابط التقديم على وظائف جامعة الملك خالد حيث يبدأ استقبال طلبات التسجيل وفق المواعيد المحددة أعلى ولا يتم قبول أي طلب بعد انتهاء فترة التقديم.
الشروط العامة/
- يشترط على المتقدمين والمتقدمات أن يكونوا حاملي الجنسية السعودية فقط.
- كما يشترط توفر حسن السير والسلوك والسمعة في كافة أمور الحياة ولا يكون قد صدر حكم من قبل أو تواجد في إحدى دار الإيواء أو السجون من قبل.
- ألا يكون مفصولاً من إحدى المراكز التعليم لأسباب تأديبية.
- أن يقدم الشهادات بالتخصص المطلوب، علماً بأن في حالة إن كانت الشهادة من خارج المملكة فيجب عمل معادلة معتمدة من وزارة التعليم السعودية.
- تحديد وظيفة واحدة فقط من بين الوظائف المتاحة ولا يجوز التقديم على أكثر من واحدة.
- لابد أن يجتاز المتقدم /مة الاختبارات والمقابلة الشخصية.
- يجب أن يكون جميع المتقدمين والمتقدمات بصحة جيدة وتقديم إثبات أو تقرير طبي معتمد من مستشفى حكومية بذلك.
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التقديم على وظائف جامعة الملك خالد 1443هـ حيث أعلنت الجامعة عن توافر عدد 127 وظيفة أكاديمية شاغرة للرجال والنساء على رتبة أستاذ مساعد ومعيد بنظام العقود للعام الدراسي الجديد وذلك لشغل الوظائف الهندسية والصحية والإدارية في البرنامج الذاتي، على أن يكون جميع الراغبين والراغبات في التسجيل في الوظائف المعلنة بدءاً من يوم الأحد المقبل 21 من شهر محرم 1443هـ الموافق 29 أغسطس الجاري ويستمر باب استقبال الطلبات مفتوح حتى يوم الخميس التالي ليوم التقديم والموافق 25 هجري و2 سبتمبر المقبل أي لمدة خمسة أيام متتالية، ولابد أن يستوفي جميع المتقدمين والمتقدمات الشروط المحددة.شروط التقديم على وظائف جامعة الملك خالد 1443
أعلنت إدارة جامعة الملك خالد عن توافر هذه الوظائف بهدف المساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية من خلال توظيف السعوديين والسعوديات مواطني البلاد ورفع المستوى المعيشي لهم في إطار سعي الحكومة إلى رفع مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل لكافة المجالات والتخصصات، ومشاركة في ذلك من جامعة الملك خالد الوظائف الشاغرة بالشروط على النحو التالي:-
نود بالعلم بأن هناك شروط لكل تخصص على حدى والموجود عبر رابط التقديم على وظائف جامعة الملك خالد حيث يبدأ استقبال طلبات التسجيل وفق المواعيد المحددة أعلى ولا يتم قبول أي طلب بعد انتهاء فترة التقديم.
الشروط العامة/
- يشترط على المتقدمين والمتقدمات أن يكونوا حاملي الجنسية السعودية فقط.
- كما يشترط توفر حسن السير والسلوك والسمعة في كافة أمور الحياة ولا يكون قد صدر حكم من قبل أو تواجد في إحدى دار الإيواء أو السجون من قبل.
- ألا يكون مفصولاً من إحدى المراكز التعليم لأسباب تأديبية.
- أن يقدم الشهادات بالتخصص المطلوب، علماً بأن في حالة إن كانت الشهادة من خارج المملكة فيجب عمل معادلة معتمدة من وزارة التعليم السعودية.
- تحديد وظيفة واحدة فقط من بين الوظائف المتاحة ولا يجوز التقديم على أكثر من واحدة.
- لابد أن يجتاز المتقدم /مة الاختبارات والمقابلة الشخصية.
- يجب أن يكون جميع المتقدمين والمتقدمات بصحة جيدة وتقديم إثبات أو تقرير طبي معتمد من مستشفى حكومية بذلك.
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