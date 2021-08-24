كورونا فى الأردن .. 976 إصابة جديدة و15 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال وزرة الصحة الأردنية فى البيان اليومى لها، إن مجموع الإصابات فى المملكة بـ "كوفيد 19" وصل إلى 790 ألفا و450 حالة، كما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى عشرة آلاف و308 حالات.

وأكدت الوزارة أن الأردن تجاوز تسعة ملايين ملايين فحص للكشف عن الحالت المصابة بفيروس كورونا منذ بدء انتشار الجائحة، مشيرة إلى إجراء 34 ألفًا و484 فحصًا، الإثنين، ليصل الإجمالى إلى 9 ملايين و31 ألفًا و711 فحصًا، وأن نسبة الإصابات المكتشفة من خلال الفحوصات 2.83%.