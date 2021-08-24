أحصل على 5 مليون ريال نقدى مع قرض الشركة السعودية للتمويل بشروط ميسرة

إحصل على 5 مليون ريال نقدى أحد العروض التمويلية التي توفرها الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأعمال بالمملكة ، حيث توفر الشركة هذا المنتج الذي يلبي الاحتياجات المالية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ، كما تقدم الشركة من خلال هذا المنتج مبالغ مالية كبيرة بتسهيلات عديدة في السداد ، وتأتي الشركة السعودية للتمويل من أوائل شركات التمويل بالمملكة ، التي تقدم مجموعة متنوعة ومتكاملة من العروض التمويلية لقطاع الأفراد وقطاع الأعمال داخل المملكة العربية السعودية .

أهم مزايا قرض الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية

تقدم الشركة السعودية للتمويل قرض نقدي فورى وكاش للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بمبالغ مالية كبيرة والتي تهدف لتلبية جميع الاحتياجات المالية بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما توفر الشركة السعودية للتمويل من خلال هذا المنتج العديد من الإمتيازات التي يمكن أن يستفيد بها العملاء ، عند التقدم بطلب للاستفادة من قرض الشركة السعودية للتمويل، وسوف نستعرض في هذا المقال تلك الإمتيازات التي توفرها الشركة للعملاء عند طلب قرض الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأعمال بالمملكة العربية السعودية.

قرض ميسر متاح لدى الشركة السعودية للتمويل مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. تمويل نقدى فورى بمبالغ مالية كبيرة تصل إلى 5 مليون ريال سعودي. يمكن الاستفادة بهذا المنتج بمبالغ مالية تصل إلى 2 مليون ريال سعودي ، وذلك بهدف تمويل أساطيل السيارات . تتيح الشركة السعودية للتمويل للعملاء فرصة الحصول على مبالغ مالية تصل إلى مليون ريال سعودي ، وذلك بهدف تمويل المعدات. توفر الشركة هذا التمويل بمبالغ مالية تصل إلى 250 ألف ريال سعودي لتمويل البضائع.

يمكن التقديم على طلب قرض الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأعمال بالمملكة العربية السعودية من خلال رابط تمويل الشركة علي الموقع الإلكتروني للشركة ، وتعبئة نموذج التمويل بكافة البيانات المطلوبة.

كما يمكن التقديم على تمويل الشركة السعودية من خلال زيارة أحد فروع الشركة داخل المملكة العربية السعودية.

يلزم لاستكمال الطلب تقديم كشف حساب بنكي لأخر 12 شهر.

تقديم صورة من السجل التجاري الخاص بالشركة أو المؤسسة.

يجب لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل ، تقديم قوائم مالية مدققة لأخر ثلاثة سنوات.

كيفية التقديم على قرض الشركة السعودية للتمويل والأوراق والمستندات المطلوبة لاستكمال الطلب