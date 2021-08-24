خطوات حجز فحص اللياقة للصف الأول الابتدائي، أوضحت وزارة الصحة والتعليم السعودي، آلية فحص الالتحاق بالصف الأول الابتدائي عبر خطوات تتم من خلال تطبيق صحتي، وقد تم التنسيق بين وزارتين، مع بدء عودة المعلمين والمعلمات في جميع مناطق المملكة، يوم الأحد إلى المدارس، استعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد 1443هـ، كما عملت على تهيئة البيئة المدرسية منذ وقت مبكر، معولة على المعلمين في تطبيق الإجراءات الاحترازية، ثم أنه تم تخصيص مسؤول، في كل مدرسة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية، كما توجد لجان إشرافية تتابع وتنفذ، خطط سير العملية التعليمية صحيًا، حيث أن الفصول الافتراضية ستتوفر مع بداية العام الدراسي، وقد تحدد موعد فتح المدارس في السعودية 1443 و أهم قرارات وزير التعليم السعودي.

خطوات حجز فحص اللياقة للصف الأول الابتدائي عبر صحتي في السعودية

ذكرت وزارة التعليم السعودي، أن هناك العديد من الخطوات لحجز فحص اللياقة، للصف الأول الابتدائي، وذلك من خلال تطبيق صحتي، وكانت الخطوات علي النحو التالي:

أن يقوم ولي الأمر بتحميل تطبيق صحتي. ثم قم بالنقر أيقونة المواعيد. قم باختيار حجز موعد. ثم اختيار اسم المركز الصحي. عليك باختيار عيادة طب الأسرة. ثم اختيار اليوم والتاريخ المناسبين لزيارة المركز الصحي. وأخيرا تأكيد الحجز وظهور رسالة حجز الموعد.

طريقة التسجيل للقاح للتطعيم لطلاب المدارس في المملكة

يستطيع جميع طلاب المدارس في المملكة العربية السعودية، التسجيل في تطبيق صحتي، بداية من سن 12 عام، وذلك لتلقي لقاح فيروس كرونا، حتي يستطيعوا دخول العام الدراسي الجديد، وذلك باتباع الخطوات التالية:

تحميل تطبيق صحتي. ثم بعد قم بتسجيل الدخول علي التطبيق. قم بالضغط علي أيقونة الخدمات الإلكترونية. ثم أنقر علي خيار التسجيل في لقاح فيروس كورونا. عليك بإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح، كالاسم، والبريد الإلكتروني ورقم الجوال. ثم بعد قم بالنقر علي أيقونة تسجيل. وأخيرا سوف يصلك رسالة علي البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، بموعد ومكان تلقي اللقاح.

رابط البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة السعودية

يُعد رابط البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة السعودية، ضمن أهم الإجراءات التي يجب السير عليه، للتسجيل وكذلك للدخول إلى البوابة، حيث يعمل هذا الرابط على نقل المتقدم، للتسجيل إلى موقع الوزارة الرسمي.