شروط صرف الحقيبة المدرسية من الضمان الاجتماعي 1443 و كيفية الاستعلام عنها

صرف الحقيبة المدرسية من الضمان الاجتماعي، تهتم أسر كثيرة في السعودية، الآن بالاستفسار عن موعد صرف الحقيبة المدرسية من الضمان 1443، وكذلك الطريقة التي يمكن اتباعها، من اجل الاستعلام من خلالها عن موعد الصرف، ويكون ذلك مع مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، ومعروف أن برنامج الحقيبة المدرسية، الذي تشرف عليه مؤسسة الضمان الاجتماعي، يعد واحدا من أهم البرامج التي تقدم، الدعم المادي للمواطن السعودي، لتمكينه من شراء مستلزمات الأبناء للدراسة، وقد قامات الوزارة بطرح الحقيبة المدرسية، وذلك من باب حرص المملكة على توفير الاحتياجات ودعم الأطفال لتلقي العلم والاستمرار في التعلم وعدم الاستسلام للأزمات المالية التي قد تتسبب في عدم دراستهم، كما يمكن الاطلاع علي، خطوات التقديم على معاش الضمان الاجتماعي و آلية احتساب المعاش.

شروط صرف الحقيبة المدرسية من الضمان الاجتماعي 1443

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في المملكة العربية السعودية، عدد من الشروط الواجب توافرها، للحصول علي الحقيبة المدرسية لمستفيدي الضمان، والتي جاءت علي النحو التالي:

يجب أن تكون الأسرة المستفيدة، ضمن المسجلين في الضمان الاجتماعي. ثم بعد يشترط أن يكون الحد الأدنى لعمر الطالب 6 سنوات. يشترط أن يكون الحد الأقصى لعمر الطالب 18 سنة.

الاستعلام عن الحقيبة المدرسية لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1443

أتاحت وزارة الموارد البشرية، إمكانية الاستعلام عن تفاصيل الدعم المالي، للحقيبة المدرسية لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1443، وذلك من خلال الخطوات التالية:

أن يقوم المستعلم بالدخول علي رابط الخدمة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ثم بعد قم بتعبئة البيانات المطلوبة للاستعلام عن الخدمة. يقوم المستعلم بعد ذلك بإدخال رقم الطلب. ثم قم بإدخال الرمز المرئي. وأخيرا بعد التأكد من جميع البيانات المدخلة بشكل صحيح، قم بالنقر علي أيقونة استعلام.

قيمة الدعم المالي للحقيبة المدرسية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قيمة الدعم المستحق للمستفيدين، من برنامج الضمان الاجتماعي، وأوضحت أن دعم الحقيبة المدرسية يبلغ 1000 ريال سعودي، يتم صرفها لكافة المراحل التعليمية، سواء كان طالب في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية، وذلك بعد رفع قيمة الدعم بهدف مجاراة الحالة الاقتصادية، وتوفير المبلغ الكافي للحصول على المستلزمات الكافية، وكذلك شراء الأجهزة الذكية، التي تساعد الطلاب على متابعة برامج التعلم عن بعد.

متى تصرف الحقيبة المدرسية من الضمان 1443

أعلن أن موعد صرف الحقيبة المدرسية من الضمان، المؤكد سوف يكون قبل بدء، موعد الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 1443، كما أكدت الوزارة أنه سوف يتم التواصل، مع الأهالي المستفيدين لإبلاغهم بموعد الصرف، من خلال إرسال رسائل تفيد بذلك، وأنه يجب على جميع المتقدمين مراجعة حساباتهم باستمرار، حتى يتأكدوا من صرف الحقيبة المدرسية من الضمان.