منصة مدرستي ورابط التسجيل الإلكتروني لعام 1443، لقد أعلنت وزارة التربية السعودية آلية الدراسة للعام الدراسي الجديد 1443، وهي إلتزام طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية بالحضور داخل المدارس، كما أوضحت الوزارة موقف المرحلة الابتدائية قائلة بأن المرحلة الابتدائية سوف تستكمل نظام التعليم عن بُعد، من خلال منصة مدرستي التعليمية، كما أكدت على أن الطلبة الذين لم يتلقوا لقاح كورونا فإنهم سوف يكون تعليمهم عن بُعد مِثلهم مثل المرحلة الابتدائية.

كيفية تحميل تطبيق منصة مدرستي

وفرت وزارة التربية والتعليم السعودي خدمة تحميل تطبيق منصة مدرستي من خلال الحاسوب أو من خلال الهاتف الذكي “الجوال”، فمجرد اتباع بعض من الخطوات يمكن لكل سهولة تنزيل تطبيق مدرستي وهي كالآتي :

الدخول على صفحة جوجل من الحاسوب أو الجوال

عمل بحث عن تطبيق مدرستي التعليمية

عمل تثبيت ومنها يتم عمل حساب من خلال نظام نور التعليمي أو من خلال مايكروسوفت.

النقر على الرابط الإلكتروني الخاص بمنصة مدرستي

ثم الخيار بين الدخول من خلال مايكروسوفت أو من خلال نظام نور التعليمي

تعبئة ما يَطلب من بيانات من اسم المستخدم وكلمة المرور

اما في حالة عدم وجود حساب على مدرستي يلزم إنشاء حساب من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية للمستخدم.

تحقيق الرؤية المستقبلية التي ترسمها المملكة في عام 2030

توفير البيئة الافتراضية ومحاكاة للواقع المدرسي

تطبيق النظام التكنولوجي والرقمنة في أغلب الخدمات التعليمية.

الزيارة الإلكترونية لتطبيق توكلنا

النقر على أيقونة خدمات

اختيار الخدمات التعليمية

الضغط على بيانات منصة مدرستي

ومنها يتم استرجاع كلمة المرور من خلال تعبئة رقم الجوال التابع للمستخدم

ثم العودة بتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور المُسترجعه عند الدخول على رابط المنصة الإلكترونية ومنها يتم الدخول على حساب المُستخدم.

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سوف تبدء العودة إلى المدارس من يوم التاسع والعشرين من شهر أغسطس الجاري والمرافق الواحد والعشرين من محرم 1443، وكما اشارنا سابقاً أن العودة الحضرية مقتصرة على المرحلتين المتوسطة والثانوية فقط بجانب تفعيل المنصات الإلكترونية أيضاً، ولقد تم تقسيم العام الدراسي القادم إلى ثلاثة فصول، يقوم فيها الطالب باجتياز اختبار بعد نهاية كل فصل وبعدها يحصل الطالب على قسط من الراحة في صورة إجازة، ثم العودة للدراسة مرة أخرى.