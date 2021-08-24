الرئيس التونسى يعلن قرارا عاجلا بشأن عمل البرلمان

جدة - نرمين السيد - ونقل موقع "روسيا اليوم" بيانا عن مؤسسة الرئاسة التونسية قالت فيه إن الرئيس قيس سعيد، أصدر أمرا باستمرار فترة تجميد اختصاصات مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضائه كافة، لحين صدور إشعار آخر فى هذا الصدد.
وأكد البيان أن سعيد سيلقى كلمة إلى الشعب التونسى خلال الأيام المقبلة، دون أن يذكر أى تفاصيل حول محتوى هذه الكلمة.
وكان رئيس تونس قد أصدر فى يوليو الماضى، قرارات بإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشى من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن نوابه، إضافة إلى توليه السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة.
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